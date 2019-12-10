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Ankara'da kabul görmemişti, Çorum'da kapalı durak hizmeti

Çorum Belediyesi toplu ulaşımda Çorumlulara konforlu hizmet sunmak amacıyla akıllı durakları devreye soktu.
 10 Aralık 2019 19:07
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Ankara'da kabul görmemişti, Çorum'da kapalı durak hizmeti

Çorum Belediyesi toplu ulaşımda Çorumlulara konforlu hizmet sunmak amacıyla akıllı durakları devreye soktu.

Toplu ulaşımda sorunları en aza indirmek için köklü değişimler yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Bu şehri beraber yöneteceğiz diye yola çıktık. Hemşehrilerimize götürdüğümüz her hizmeti istişareyle kararlaştırıyoruz. Toplu ulaşımda da hemşehrilerimizin taleplerini aldık. Bu talepler doğrultusunda şehrimizin farklı noktalarında 50 adet durağımıza LCD ve LED ekranlar yerleştirdik. Hemşehrilerimiz bu ekranlardan hangi aracın ne zaman geleceğini anlık olarak takip edebiliyor. Bu da toplu ulaşımı kullanan hemşehrilerimizin zamanı daha iyi kullanmalarına imkan tanıyor" dedi.

'Klimalı duraklar kışa hazır'

Toplu ulaşımı kullanan vatandaşların daha rahat hizmet alabilmeleri için şehrin muhtelif noktalarında 23 adet inverter klimalı durağı hizmete sunan Çorum Belediyesi, duraklarda kış moduna geçti. Kışın ısınan inverter klimalı otobüs durakları yazın da tam tersi sıcak havalarda serinletme özelliğine sahip.

Ankara Büyükşehir, kapalı durak isteyen vatandaşa bu cevabı verdi
İhlas Haber Ajansı
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