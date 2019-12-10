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FETÖ'nün mahrem imamına 20 yıla kadar hapis istendi

FETÖ'nün emniyet mahrem imam yapılanmasında "A" vasfında görev aldığı ve yurt dışına kaçmak isteyen örgüt üyelerine sahte kimlik temin ettiği belirtilen Ümit Horzum'un, 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi
 10 Aralık 2019 19:15
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FETÖ'nün mahrem imamına 20 yıla kadar hapis istendi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet mahrem imam yapılanmasında "A" vasfında görev aldığı ve yurt dışına kaçmak isteyen örgüt üyelerine sahte kimlik temin ettiği belirtilen Ümit Horzum'un, 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, sanık Horzum ile tutuklu bulunduğu cezaevinden bağlantı kurulurken, avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Savunma yapan Horzum, ilk ifadelerinde itiraf niteliğindeki beyanlarını baskı altında verdiğini belirterek, kabul etmediğini söyledi.

FETÖ mensubu olmadığını savunan Horzum, 2006-2013 yıllarında örgüte ait dershanelerde geçimini sağlamak için öğretmenlik yaptığını iddia etti.

FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığını inkar eden Horzum, "Bu tarafıma kurulmuş bir komplodur." dedi.

Horzum, örgüt içerisinde kod isim kullandığı ve örgüt üyelerine sahte kimlik sağlamaya çalıştığı iddialarını da reddetti.

- 20 yıla kadar hapis istemi

Savunmanın ardından duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, FETÖ'nün emniyet mahrem imam yapılanmasında "A" vasfında görev aldığı belirtilen Ümit Horzum'un, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15, "resmi belgede sahtecilik" suçundan da 5 olmak üzere, toplam 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mütalaanın ardından Horzum ve avukatı, esas hakkındaki savunmasını hazırlayabilmek için yeterli süre verilmesi talebinde bulundu.

Süre talebini kabul eden mahkeme, Horzum'un tutukluluk halinin devamına hükmederek, duruşmayı 13 Şubat'a erteledi.
Anadolu Ajansı
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