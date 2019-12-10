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Minik öğrenciden Erdoğan'a mektup: Üşüyorum

İzmir'in Menemen ilçesinde, yenilenmesi amacıyla yıkılıp yeniden yapılan Huriye Mehmet Akçasakız İlköğretim/Ortaöğretim okulunun teslim süresinin uzaması öğrencileri mağdur etti. Öte yandan 4 sınıf öğrencisi Elifsu Çelikman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup yazarak, "Yağmurda servis beklerken çok üşüyorum. Ayaklarım ıslanıyor. Servisi kaçırırsak dolmuş veya otobüs gitmiyor. Okulumuzun bitmesini istiyoruz" dedi.
 10 Aralık 2019 19:19
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Minik öğrenciden Erdoğan'a mektup: Üşüyorum

İzmir'in Menemen ilçesinde, yenilenmesi amacıyla yıkılıp yeniden yapılan Huriye Mehmet Akçasakız İlköğretim/Ortaöğretim okulunun teslim süresinin uzaması öğrencileri mağdur etti. Öte yandan 4 sınıf öğrencisi Elifsu Çelikman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup yazarak, "Yağmurda servis beklerken çok üşüyorum. Ayaklarım ıslanıyor. Servisi kaçırırsak dolmuş veya otobüs gitmiyor. Okulumuzun bitmesini istiyoruz" dedi.

Menemen ilçesindeki Huriye Mehmet Akçasakız İlköğretim/Ortaöğretim Okulu, 2018 Temmuz ayında yenilenmesi amacıyla yıkılıp yeniden yapıldı. Okulun teslim süresi yaklaşmasıyla sevinen veliler, teslimin bir yıl uzatılacağını duyması üzerine duruma tepki gösterdi. Veliler, çocuklarının mağdur olduğunu söyleyerek çözüm bulunmasını istedi. Okullarına biran önce kavuşmak istediğini ifade eden veliler, yetkililere çağrı yaptı.

Öğrenci velisi Emine Çelikman, "Okul ocak 2020 yılında teslim edilmesi gerekiyor; fakat teslim edilmeyeceği bir sonraki yıl teslim edileceği söyleniyor. Çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve bizler mağduruz. Okulumuzu geri istiyoruz" dedi.

Öğrenci velilerinden Talat Demirkol de "Şu an da ödenek yapılmıyor diyorlar. Servislere ödenen para, okul için ödense biz okulumuza kavuşuruz. Bu çocuklarda rezil olmazdı. Yaz kış bu rezilliği çekiyorlar. Bir an evvel okulumuzun açılmasını istiyoruz başka da bir isteğimiz yok" dedi.

"Yağmurda servis beklerken çok üşüyorum. Ayaklarım ıslanıyor"

Öte yandan okulun 4. sınıf öğrencisi Elifsu Çelikman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Milli Eğitim Müdürüne mektup yazdı. Minik Elif mektubunda, servis beklerken çok üşüdüğünü ve ayaklarının ıslandığını söyledi. Elif Çelikman, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Yağmurda servis beklerken çok üşüyorum. Ayaklarım ıslanıyor. Servisi kaçırırsak dolmuş veya otobüs gitmiyor. Dolmuştan önce çok yürüyoruz. Kantinde yok. Ben Cumhurbaşkanımıza ve Milli Eğitim Müdürümüze sesimiz duyurmak istiyorum. Okulumuzun bitmesini, biz öğrencilerin Huriye Mehmet Akçasakız İlköğretim Okulunda okumasını istiyorum."
İhlas Haber Ajansı
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