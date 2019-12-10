Akıncı Üssü davası sanık savunmalarıyla devam etti
|10 Aralık 2019 19:28
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 kişinin yargılandığı davanın görülmesine, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı sanık savunmalarıyla devam edildi.
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.
İstanbul'daki Moda Deniz Kulübü'nde generalleri derdest eden ekipte yer aldığı iddia edilen eski astsubay Yakup Yiğit, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı.
Olay tarihinde emir komuta zinciri içinde hareket ettiğini iddia eden Yiğit, suç işleme kastının olmadığını savundu. Rütbesi gereği verilen emirleri sorgulama konumunda olmadığını söyleyen Yiğit, darbe girişimine katkı verecek eylemde bulunmadığını öne sürdü.
FETÖ üyesi olmadığına ilişkin dava dosyasında somut delillerin bulunduğunu aktaran Yiğit, gelinen aşamada suçsuz olduğunun ortaya çıktığını, bu nedenle beraat edilmeyi beklediğini sözlerine ekledi.
Sanık eski astsubay Hamza Karaduran da olay günü mesaiye geldiğinde, öğleden sonra koruma görevi için İstanbul'a gidileceğini, görevin detaylarının burada bildirileceğinin söylenmesi üzerine kara yoluyla İstanbul Samandıra'daki askeri birliğe gittiklerini anlattı.
İstanbul'a ulaştıktan sonra eski binbaşı Gökhan Maldar'ın, dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal'a yönelik koruma görevinde bulunacaklarını söylediğini aktaran Karaduran, ardından Moda Deniz Kulübü'ne gittiklerini anlattı.
Burada kendisine dış emniyeti alma görevi verildiğini ifade eden Karaduran, bir zaman sonra tim komutanının görevin bittiğini söylemesi üzerine, helikopterlerle Samandıra'ya döndüklerini bildirdi.
Bu süreçte yasa dışı bir eylemde bulunmadığını, kendisine verilen emirleri yerine getirdiğini savunan Karaduran, suçsuz olduğunu belirterek beraatini istedi.
Sanık avukatlarının beyanının ardından duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.
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