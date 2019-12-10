Vali Öksüz'ün okul ziyaretleri devam ediyor

Kars Valisi Türker Öksüz'ün okul ziyaretleri devam ediyor. Vali Öksüz, ziyaret ettiği okullarda öğretmen ve öğrencilerle bir araya geliyor.

Kars Valisi Türker Öksüz, belirli periyotlarla gerçekleştirdiği okul ziyaretleri kapsamında Faik-Fikriye Torunoğulları Sağlık Meslek Lisesi'ni ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle buluştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun, okul yöneticileri, öğretmen ve öğrenciler tarafından karşılanan Öksüz, sınıfları gezdi ve öğrenciler ile sohbet ederek nasihatlerde bulundu.

Okul hakkında yetkililerden bilgiler alan Öksüz, daha sonra okulda bulunan kütüphane, bilişim ve teknoloji sınıfı ile İlk Yardım Eğitim Merkezi'nde bir takım incelemelerde bulundu.

Daha sonra okul yöneticileri ve öğretmenlerle bir toplantı yapan Vali Türker Öksüz, öğretmen ve öğrencilerin ihtiyaçlarını yerinde görmek ve okulub eğitim açısından hangi aşamada olduğunu tespit etmek amacıyla bir araya geldiklerini belirtti.

Devlet olarak en öncelikli konunun eğitim ve öğretim konusu olduğunu ve öğretmenliğin önemine değinen Öksüz, öğretmenliğin zor, meşakkatli ve sabır isteyen bir meslek olduğunu, çocukların gelişiminde ve yarınlara hazırlanmasında aileler ile birlikte öğretmenlere çok büyük ve önemli görevler düştüğünü söyledi.

Vali Öksüz, "Faik-Fikriye Torunoğulları Sağlık Meslek Lisesi'nin ilimizdeki önemli okullardan biridir. Öğretmelerimiz öğrencilerini, akademik olarak yetiştirilmesinin yanında milli ve manevi değerlerine bağlı, temel insani değerleri benimsemiş, vatanına, milletine bağlı, insanlara faydalı bireyler olarak yetiştirmelidir. Eğitimin ülkelerin kalkınmasında, gelişmesinde hayati bir önem taşıyor. Eğitimi bulunduğumuz noktadan daha ileriye taşımada çok önemli gayretlerimiz var" dedi.

Öksüz, "Kars'ın lise ve üniversiteye girişteki başarı düzeyini daha üst seviyelere taşımak zorundayız. Hem Kars olarak hem de ülke olarak ileriye gitmek zorundayız. Daha gelişmiş, daha kalkınmış bir ülke olmak istiyorsak bunun en önemli şartlarından biri de Milli Eğitimde çağın şartlarını karşılamaktır. Kars'ın kültürel zenginliği ve köklü tarihi geçmişinin yanında soğuk iklim ve sahip olduğu bazı dezavantajlı durumların eğitim ve öğretime olumsuz yansıması oluyor. Bu olumsuz etkilerin en az indirilmesi adına öğretmenlerimize de büyük görev düşüyor. Öğrencilerimizin başarı sıralamasının ve başarı grafiğinin yükseltilebilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 Eğitim Vizyonuna paralel olarak eylem planı hazırladık. Hazırlanan eylem planımızın uygulamaya konulmasıyla inşallah başarı düzeyimizi daha yükselteceğimize inanıyoruz. İlimizde eğitimde istenilen başarı oranını yakalamak adına Valilik olarak LYS ve TYT sınavlarına hazırlanan öğrencilerin sınav kültürüne alışması ve pratik kazanmalarına yönelik her ay deneme sınavına girmeleri için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Eğitimde başarı için etüt çalışmalarının çok önemlidir. Bu nedenle, ders saatleri dışında etüt çalışmalarına önem vermemiz gerekiyor. Siz değerli öğretmenlerimizin müfredattaki derslerin dışında öğrencilerimizin kalbine, ruhuna dokunmamız, manevi yönden de eğitmemiz gerekiyor. Yapılacak çalışmalar için eksikler ve ihtiyaçlar konusunda her zaman sizlerin yanındayız. Bundan sonra hedefimiz, eğitimde Türkiye ortalamasının üstüne çıkmış, mümkünse ilk sıralarda kendisine yer bulmuş bir şehir olmalıdır" diye konuştu.

Vali Türker Öksüz ve beraberindekiler bir süre öğrencilerle sohbet etti. Vali Öksüz, daha sonra okuldan ayrıldı.