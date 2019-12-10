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Çorlu'daki tren kazası davasında ara karar

Çorlu'da 25 kişinin hayatını kaybettiği ve 340 kişinin yaralandığı tren kazasına ilişkin yargılanan 4 sanığın duruşması, 21 Nisan 2020'ye ertelendi
 10 Aralık 2019 19:43
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Çorlu'daki tren kazası davasında ara karar

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, 25 kişinin hayatını kaybettiği ve 340 kişinin yaralandığı tren kazasına ilişkin yargılanan 4 sanığın duruşması görüldü.

Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesince halk eğitim merkezi salonunda görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Halkalı 14. Demir Yolu Bakım Müdürü Turgut Kurt, Çerkezköy Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat, köprüler şefi Çetin Yıldırım ve hat bakım onarım memuru Celaleddin Çabuk, kazada hayatını kaybedenlerin yakınları ve yaralananlar ile tarafların avukatları katıldı.

Sanık ifadelerinin alındığı duruşmada, mağdur, mağdur yakınları ve avukatları beyanlarda bulundu.

Kazada yaralanan Coşkun Yıldız, trende baldızı ve bacanağı ile yolculuk yaptığını ve kaza sırasında çok sert şekilde savrularak düştüğünü anlattı. Yıldız, "Vagonun altında sıkıştım. Etrafımda insanların hareketsiz yattığını gördüm. Yardım etmek istedim ama vagonun altında sıkıştığım için kalkamadım. Bu sırada sarı saçlı bir bayan vagonun içerisine giriyor ve insanların çantasını karıştırıyordu. Yanımda ölen bir kadının kulağındaki küpeyi çekip aldı. Benim cebimdeki telefonu almaya çalıştı ama çıkaramadı. Davaya müdahil olmak istiyorum. Şikayetçiyim." diye konuştu.

Oğlunu ve torununu tren kazasında kaybeden Remziye Sel de kaza gününden bu yana çok büyük acı çektiklerini belirterek, sorumluların cezalandırılmasını istedi.

Babasını kaybeden Berkan Cesur da olayı sosyal medyadan gördüğünü, babasının vefat haberini de hastanede öğrendiğini dile getirerek, sorumlulardan şikayetçi olduğunu söyledi.

Kazada babası ölen 11 yaşındaki Gölgem Gülsüm Erbil ise "Orada 4 kişi rahat rahat oturuyor, biz neden ağlıyoruz? 25 kişinin katili kim? Sizin o yaşta babanız öldü mü? Ölmedi. Benim babamı kim öldürdü? Sevdiklerimizi kim öldürdü hakim amca?" ifadesini kullandı.

Duruşma savcısı, mütalaasında, geçen celse müzekkere yazılan teknik üniversitelere yeniden müzekkere yazılarak bilirkişilik vasıflarına haiz akademik personel listesinin gönderilmesinin istenilmesini, tanıkların mahkeme huzurunda beyanlarının alınmasına yönelik taleplerin reddini, tanık Mümin Karasu için yazılan talimatın dönüşünün beklenilmesini, müşteki Coşkun Yıldız'ın beyanında belirttiği hırsızlık suçu açısından Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını, atılı suçun katalog suçlardan olmayışı, sanıkların duruşmayı takip etmeleri, kaçma şüpheleri bulunmaması nedeniyle sanıkların tutuklanmaları yönündeki talebin reddini, adli kontrol tedbirlerinin devamını ve bilirkişi heyetinin kesinleşmesinin ardından olay mahallinde bilirkişiler marifetiyle keşif yapılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, Kocaeli ve Aydın baro başkanlıklarının davaya müdahil olma taleplerinin reddine, tanık Tevfik Baran'ın ifadesinin alınması için İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesine yazılan yazının işlemsiz iade edilmesine, tanık Mümin Karasu hakkında yazılan talimatın iade edilerek tanığın dinlenmesinden vazgeçilmesine, müşteki Coşkun Yıldız'ın hırsızlık iddiaları mahkemece ciddi görüldüğünden olay tarihindeki hırsızlık eyleminin faili için yasal gereğin ifası için Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, sanıkların tutuklanma taleplerinin reddine karar verdi.

Heyet, AFAD İl Müdürlüğüne müzekkere yazılarak kazayla ilgili olarak ilk ihbarın geldiği 17:27 ile hareket saati olarak bildirilen 18:01 arasında ne gibi hazırlık çalışmalarının yapıldığının bildirilmesine, İl Sağlık Müdürlüğüne müzekkere yazılarak kazanın ilk bildirildiği saat olarak belirtilen 17:17'den sonra ne gibi hazırlık çalışmaları yapıldığı, ekiplerin çıkış ve kaza mahalline varış saatlerinin ne olduğu, kaza sonrası yapılan yaralı sevklerinin nereye ve ne şekilde yapıldığı hususlarının bildirilmesine, TCDD'nin acil durum yönergeleri kapsamında ne gibi işlemlerinin yapıldığının istenmesine, TCDD'ye müzekkere yazılarak Uzunköprü-Halkalı hattının kaza tarihi öncesinde kapatılıp kapatılmadığı, kapatıldıysa hangi tarihte hangi sebeple kapatıldığı, kapatılmadıysa hangi tren seferlerinin yapıldığı hususunun sorulmasına hükmetti.

TCDD'ye müzekkere yazılarak yol kontrol bekçiliği unvanının devam edip etmediği belirtilen kadroya yeni alım yapılıp yapılmadığının sorulmasına karar veren mahkeme heyeti, belirtilen kadroların lağvedilip edilmediği, edildiyse hangi tarihte hangi makam tarafından lağvedildiği, yol kontrol bekçiliğine alım için sırasıyla 1. Bölge Müdürlüğü, 14. Yol Onarım Bakım Müdürlüğü tarafından Genel Müdürlüğe son 20 yıl içerisinde müracaat olup olmadığı hususlarının istenmesini kararlaştırdı.

Keşif hususunun bilirkişiler belirlendikten sonra değerlendirilmesine hükmeden heyet, sanıklar Turgut Kurt, Özkan Polat ve Çetin Yıldırım hakkında verilen adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verdi.

Duruşma, 21 Nisan 2020 tarihine ertelendi.

- Tren kazası

Uzunköprü-İstanbul seferini yapan yolcu treninin 8 Temmuz 2018'de Çorlu yakınlarında vagonlarından bazılarının devrilmesi sonucu 25 kişi yaşamını yitirmiş, 340 kişi yaralanmıştı.

Davanın iddianamesinde "kazanın meydana gelmesinde asli kusurlu" bulundukları gerekçesiyle sanıklar Turgut Kurt, Özkan Polat, Çetin Yıldırım ve Celaleddin Çabuk'un "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan 2 ile 15 yıl arasında hapisle cezalandırılması istenmişti.
Anadolu Ajansı
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