Ankara'da otopark ücretlerine zam mı geliyor?
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi aralık ayı ikinci oturumu, Büyükşehir Belediye Birinci Başkan vekili Fatih Ünal başkanlığında yapıldı.
|10 Aralık 2019 19:53
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Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi aralık ayı ikinci oturumu, Büyükşehir Belediye Birinci Başkan vekili Fatih Ünal başkanlığında yapıldı.
Toplantıda, ASKİ'nin 2020 yılı hizmet tarifeleri ve belediye otopark ücret tarifesinin belirlenmesi ile çeşitli yol ve sokakların isimlendirilmesine ilişkin başkanlık yazıları kabul edilerek ilgili komisyonlara sevk edildi.
Gündem dışı konuşmaların ardından oturum, yarın 18.00'de yeniden toplanmak üzere sona erdi.
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