Şehit Uzman Çavuş Kemal Sayar, toprağa verildi
|10 Aralık 2019 20:18
|Yazdır
Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Sarıköy köyü sınırlarında bulunan Pisikayası Tepesi mevkisinde, terör örgütü tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının uzman ekiplerce imha edilmesi sırasında meydana gelen patlamada Jandarma Uzman Çavuş Kemal Sayar ile bomba uzmanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik şehit oldu, 7 güvenlik görevlisi de yaralandı.
Patlamada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın, cenazesi dün gece askeri uçakla Merzifon Havalimanı'na buradan da Havza Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
BABA OCAĞINDA HELALLİK ALINDI
Şehit Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın cenazesi, bu sabah hastane morgundan alınarak konvoy eşliğinde Gidirli Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi, helallik alınıp dua edildi. Burada düzenlenen törene İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şehit babası Mehmet Sayar, şehit eşi Şennur Sayar, kızı İdil ve oğlu Yağız Sayar ile yakınları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Şehit eşi Şennur Sayar, kızı İdil ve oğlu Yağız Sayar tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.
Şehit Uzman Çavuş Sayar'ın naaşı öğleyin kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığındaki aile kabristanlığında toprağa verildi. Şehidin annesi Emine Sayar'ın 5 yıl önce vefat ettiği belirtildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Diyabetle mücadelede 'şeker' kardeşliği
10 Aralık 2019 21:17
|İşte 'beton binalar', evde 'ahşap maketler' yapıyor
10 Aralık 2019 21:12
|Yapımı 6 ay sürüyor ve fiyatı 30 bin lira
10 Aralık 2019 19:38
|Minik öğrenciden Erdoğan'a mektup: Üşüyorum
10 Aralık 2019 19:19
|Evin içerisine çamaşır asmanın zararı var mı?
10 Aralık 2019 18:55
|Haberi duyan Nüfus Müdürlüğüne koştu
10 Aralık 2019 18:53
|Ali İhsan Yavuz, Arabuluculuk Sınavı'nı geçemedi
10 Aralık 2019 17:19
|Şehit bomba imha uzmanı Esra Çevik son yolculuğuna uğurlandı
10 Aralık 2019 16:50
|2019 yılında en çok beğenilen twit Merih'ten
10 Aralık 2019 16:33
|Diyarbakır'a gelen Köksal Toptan rahatsızlandı
10 Aralık 2019 16:17