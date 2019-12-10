'Soyunma odasına kamera' iddiasına ilişkin açıklama		 
Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında %25'e varan indirim fırsatı		 
Bütçe görüşmelerinde EYT tartışması		 
Haberi duyan Nüfus Müdürlüğüne koştu		 
Altun: Cumhurbaşkanımız Orhan Pamuk'u kast etmedi		 
Kuruluş Osman 4. Bölüm 2. Fragmanı Video		 
ŞOK, A101 ve BİM fırsat ürünleri (10-14) Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Birleşik Metal-İş üyeleri yarın eylem yapacak

Birleşik Metal İşçileri Sendikası (Birleşik Metal-İş), Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığını, MESS'in yaklaşımına tepki göstermek amacıyla ilk uyarı eylemine yarın başlanacağını bildirdi.
 10 Aralık 2019 20:48
Yazdır
Birleşik Metal-İş üyeleri yarın eylem yapacak

Birleşik Metal İşçileri Sendikası (Birleşik Metal-İş), Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığını, MESS'in yaklaşımına tepki göstermek amacıyla ilk uyarı eylemine yarın başlanacağını bildirdi.

Birleşik Metal-İş'ten yapılan açıklamada, MESS ile sendika arasında süren ve 41 fabrikadan binlerce üyeyi kapsayan grup toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin 4 Aralık'ta yapılan toplantıda uyuşmazlıkla sonuçlandığı, bundan sonraki sürecin ara bulucu aşaması olduğu belirtildi.

Sendikanın Merkez TİS Komisyonunun, MESS'le yapılan görüşmeleri ve ilerleyen dönemde yapılması gereken çalışmaları çeşitli yönleriyle değerlendirmek amacıyla bugün toplandığı aktarılan açıklamada, komisyonda öncelikle MESS'in uzun yıllardır mücadeleyle kazanılmış ve halen kullanılan hakları geriye götürmeye yönelik tekliflerinin kabul edilemez olduğunun altının çizildiği vurgulandı.

Açıklamada, sürecin grev aşamasına gelmesi durumunda işçilerin grev hakkını her koşulda kullanacağı belirtildi.

Merkez TİS Komisyonununda çeşitli eylem ve etkinliklerin yapılmasının önerildiği aktarılan açıklamada, "MESS'in bu süreçteki yaklaşımını protesto etmek için ilk uyarı eylemine başlıyoruz. Metal işçileri 11 Aralık günü servislerden inerek fabrikalarına yürüyecek ve iş yerlerinde bildiri okuyarak tepkilerini göstereceklerdir." ifadeleri kullanıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bem Bir-Sen: Sözleşmeli personele acil kadro verilmeli
10 Aralık 2019 11:27		 İzinsiz SMS ve e-postalarda 'İptal/Reddet/Sistemden Çık' seçeneği olmalı
09 Aralık 2019 17:18
'En azından nefes alacak bir asgari ücret alalım'
09 Aralık 2019 16:10		 TMMOB: CHP'li belediyeler neden hep o firmayı tercih ediyor
09 Aralık 2019 14:45
TBB ve barolar, 'kadın cinayetlerinin' protesto edildiği eylemle ilgili açıklama yaptı
09 Aralık 2019 13:16		 Hak-İş: İBB, bin 469 arkadaşımızı işten attı
08 Aralık 2019 18:02
Ergün Atalay yeniden Türk-İş Genel Başkanı
07 Aralık 2019 19:04		 'Hukuk sistemi, ekonominin de temel direğidir'
05 Aralık 2019 13:46
DİSK Başkanı Çerkezoğlu: Asgari ücret net 3 bin 200 lira olmalı
05 Aralık 2019 13:33		 'Asgari ücrette 2 bin 578 liranın altını konuşmayız'
05 Aralık 2019 13:25
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:17 - Diyabetle mücadelede 'şeker' kardeşliği21:12 - İşte 'beton binalar', evde 'ahşap maketler' yapıyor21:07 - AK Parti ve HDP milletvekili arasında tartışma21:02 - Sakarya'da polis ekibine saldıran 4 kişi tutuklandı20:57 - MSB'den 'Nobel' tepkisi20:52 - Samsun'da emekli banka müdürü ölü bulundu20:48 - Birleşik Metal-İş üyeleri yarın eylem yapacak20:43 - Ankara'da çocuğu istismar eden şüpheli tutuklandı20:38 - 'Soyunma odasına kamera' iddiasına ilişkin açıklama20:33 - En çok erkekler ağız kokusu sorunu yaşıyor
20:28 - Çamlıca televizyon kulesinin kaplama işlemleri tamamlandı20:23 - Bütçe görüşmelerinde EYT tartışması20:18 - Şehit Uzman Çavuş Kemal Sayar, toprağa verildi20:13 - Belediye Başkanı, kazandığı tazminatla konser düzenledi20:08 - Okul müdürünün sahiplendiği kedi, öğrencilerin neşesi oldu20:03 - AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Nobel eleştirisi19:58 - 15 yaşındaki genç kız bulundu19:53 - Ankara'da otopark ücretlerine zam mı geliyor?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
KYK borçları silinecek mi? Erdoğan yanıtladı
Babacan'ın partisi hazır, vitrinde sürpriz isimler..
Asgari ücret zammında talep farkı üç kat
Davutoğlu'nun partisinin ismi ve logosu belli oldu!
CHP'li belediyelerin işten çıkardıkları, kadroya alınacak
MEB, yurt dışına 488 öğretmen görevlendirecek. Kılavuz yayımlandı
Şeyma Subaşı: Hayat şartları yüzünden namaz kılamıyor oldum!
Avrupa, yeşil ve gri pasaporta ön vize uygulaması getirdi
Yerli otomobili ilk Cumhurbaşkanı tanıtacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a örnek aldığı lider soruldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Rusya'nin 4 yil boyunca tüm spor müsabakalarından men edilmesi 2
Beinsports'un küçücük görüntülere bile telif atmasi 2
Halı ile evlenen kadın 4
Kıdem tazminatı 1
geveze insan 3
07.12.2019 galatasaray vs a.alanyaspor maci 2
kuantum bilgisayarlar 1
nerelisin 3
the irishman 2
ben hep doğruları söylerim 3
SON İLANLAR
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sos. Bil. Ens. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Sağlık Bakanlığı tercüman alacak
Finlandiya Hükümeti Burs duyurusu
Sultangazi Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kaharamanmaraş Emniyet Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Eti Maden İşletmesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Ege Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Zonguldak Çaybel 2 İşçi Alacak
Şırnak Beytüşşebap Belediyesi 12 İşçi Alacak
Niğde Değirmenli Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam