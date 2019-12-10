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Sakarya'da polis ekibine saldıran 4 kişi tutuklandı

Sakarya'da, polis ekibine fiziki saldırıda bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
 10 Aralık 2019 21:02
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Sakarya'da polis ekibine saldıran 4 kişi tutuklandı

Sakarya'da, polis ekibine fiziki saldırıda bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Caddesi üzerinde durumundan şüphelendikleri aracı durdurdu.

Araçtan inen A.S, Ü.Ş, G.A. ve B.Ü, önce tehdit ettikleri görevli memurlara daha sonra fiziki saldırıda bulundu.

Sapanca Polis Amirliğinden gelen takviye ekiplerin de yardımıyla gözaltına alınan şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda kurusıkı tabanca, sustalı bıçak, pompalı tüfek ve 3 dolu fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı
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