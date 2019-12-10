İşte 'beton binalar', evde 'ahşap maketler' yapıyor
|10 Aralık 2019 21:12
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde doğup büyüyen, işi dolayısıyla yaklaşık 5 yıldır Tavşanlı'da ikamet eden 38 yaşındaki Cumhur Günay, işinde betondan evler, atölyesinde ise ağaçtan maket evler üretiyor.
Günay, AA muhabirine, 5 yıl önce bir inşaatta bulduğu ağaç parçasıyla ahşaptan evler yapmaya başladığını söyledi. Daha önce ahşapla ilgili hiçbir çalışması olmadığını belirten Günay, şöyle devam etti:
"Bir gün inşaatta bir ağaç parçası ayağıma takıldı. Toprağa toza bulanmış, belki fırtınada kopmuş bir daldı bu ve çok güzeldi. Alıp eve götürdüm. Bunu fırçalayıp temizlerken güzelliklerine hayran kaldım, bir ormanlık alan gibi hissederek bıçakla şekillendirmeye başladım. Tamamen doğal olmasını istediğim için de herhangi bir endüstriyel makine kullanmadım."
Günay, üzerinde çalıştığı ağacın doğallığını kaybettirmeden eserler yaptığını aktardı.
"İlk zamanlar alay edenler oldu"
Başta çevresindeki insanların, ahşapla ilgili çalışmalarına sıcak bakmadığını dile getiren Günay, "Ağaç işiyle uğraşmam nedeniyle alay konusu olmuştum. 'Uğraşacak başka bir şey bulamadın mı?', 'Odunla neden uğraşıyorsun.' gibi eleştiriler aldım. Beğenenler, satın almak isteyenler oldu." dedi.
Köklerin, dalların, kütüklerin her birinin kendine has hikayelerinin olduğunu anlatan Günay, bazılarının üzerinde hiç çalışma yapmadan da sadece temizleyip zımparalayarak güzelliğini ortaya çıkardığını vurguladı. Ahşap sanatının aynı zamanda kendisi için bir terapi olduğunu söyleyen Günay, şunları kaydetti:
"Bir kentte yaşıyorsunuz, her yer beton. İnsanlar doğayı bozuyor, bahçesindeki 5-10 metrelik bir yerde ağaçlardaki o doğayı tekrar yaşamaya çalışıyor. Mesleğimiz hazır beton sektörü olduğu için sabahın erken saatlerinden gecenin geç saatlerine kadar çalıştığımız oluyor. Betonlar arasında çalışıp eve gelince, topladığım ahşap malzemeleri, kökleri sanat eserine dönüştürmekten huzur buluyorum."
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