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Bursa Büyükşehir'in 2020 bütçesi onaylandı

Büyükşehir Belediyesinin 2020 mali yılı gelir bütçesi 2 milyar 800 milyon TL, gider bütçesi de 2 milyar 600 milyon TL olarak kabul edildi.
 10 Aralık 2019 22:26
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Bursa Büyükşehir'in 2020 bütçesi onaylandı

Büyükşehir Belediyesinin 2020 mali yılı gelir bütçesi 2 milyar 800 milyon TL, gider bütçesi de 2 milyar 600 milyon TL olarak kabul edildi. Oyçokluğu ile alınan kararın hayırlı olması dileğinde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Yeni yılda hem borç yükünün altından kalkacağız hem de yeni yatırımlar yapmanın, ek kaynaklar oluşturmanın peşinde olacağız" dedi.

Büyükşehir Belediye Meclisinin Kasım ayı olağan toplantısının 3. oturumu, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş yönetiminde gerçekleştirildi. Toplantıda, Büyükşehir Belediyesinin 2020 yılı mali bütçesi oylandı. Yapılan oylamada, 2 milyar 800 milyon TL olan gelir bütçesi ile 2 milyar 600 milyon TL olan gider bütçesi, oyçokluğu ile kabul edildi. Meclis toplantısında, 17 ilçenin 2020 yılı mali bütçeleri de onaylanarak yürürlüğe girdi. BUSKİ için yapılan ayrı oturumda ise kurumun gelir bütçesi 1 milyar 380 milyon TL, gider bütçesi de 1 milyar 192 milyon TL olarak 'oybirliği ile' kabul edildi.

Büyükşehir Belediyesi için 2020 yılında 2 milyar 800 milyon TL'lik gelir, 2 milyar 600 milyon TL'lik ise gider öngördüklerini belirten Başkan Alinur Aktaş, eksi 35 milyon TL'si iç, eksi 165 milyon TL'si de dış borç olmak üzere eksi 200 milyon TL net finansman ile bütçede denklik sağlanacağını ifade etti. Görüş ve önerileri, destekleri için meclis üyelerine teşekkür eden ve bütçenin hayırlı olması dileğinde bulunan Başkan Aktaş, "İnşallah yatırımlarla dolu dolu, artı haneleri fazla bir yılı tamamlamak bize nasip olur" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2020 yılında mevcut borç yükünü azaltıp yeni kaynaklar oluşturarak, daha yaşanabilir bir Bursa'yı ortaya çıkarmak istediklerini ifade etti. Bütçenin tamamına bakıldığında borç yükünün oldukça fazla olduğunun görüleceğini kaydeden Başkan Aktaş, "Hem bu borçları ödeyeceğiz hem beraberinde yeni yatırımları yapacağız. Ulaşımı rahatlatıp, tarih ve turizm şehri Bursa'yı geliştireceğiz. Her açıdan daha yaşanabilir bir şehir oluşturacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" şeklinde konuştu.

Başkan Aktaş, meclis toplantısında, Bursa'da faaliyet gösteren fakat vergi gelirlerini İstanbul'a ödeyen kurumlarla ilgili yakın zamanda yeni gelişmelerin yaşanacağını, Bursa ve benzer pozisyondaki illerin bu yöndeki kayıplarının telafi edileceğini açıkladı.
İhlas Haber Ajansı
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