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Çağlar imzayı atıyor! Yeni maaşı dudak uçuklattı

Leicester City'nin bu sezon gösterdiği performansta büyük pay sahibi olan Çağlar Söyüncü, kulübüyle yeni sözleşme imzalayacak. Çağlar'ın maaşı, 45 bin Pound'dan 75 bin Pound'a çıkacak.
 10 Aralık 2019 22:37
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Çağlar imzayı atıyor! Yeni maaşı dudak uçuklattı

Son dönemde Premier Lig'in en çok konuşulan oyuncularının başında gelen Çağlar Söyüncü için kulübü Leicester City'nin harekete geçtiği öğrenildi. Performansıyla gözdolduran ve takımının bu sezon 38 puanla ligde ikinci sırada yer almasında büyük pay sahibi olan Çağlar'ın 2023'te bitecek olan sözleşmesinin uzatılması için görüşmelerin başlandığı bilgisine ulaşıldı.

Geçtiğimiz hafta teknik direktör Brendan Rodgers'in kontratını 2025'e kadar uzatan Leicester'ın, bu kez de 2018'de Freiburg'tan 18 milyon Pound'a (137.3 milyon TL) aldığı 25 yaşındaki savunma oyuncusu için düğmeye bastığı belirtildi.

HAFTALIK 572 BİN TL

Yükselen formunun ardından başta Manchester City olmak üzere Arsenal'in de radarında olan milli futbolcumuzu kolay kolay kaptırmak istemeyen mavi-beyazlıların, haftalık 45 bin Pound (343 bin TL) kazanan Çağlar'a, haftalık 75 bin Pound (572 bin TL) vererek, 2025'e kadar sözleşmesini uzatmak istediği gelen haberler arasında yer alıyor.

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