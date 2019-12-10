Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde deprem
|10 Aralık 2019 23:16
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Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada merkez üssü Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Öte yandan AFAD 23:14'te meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.6 olarak duyurdu.
Deprem İstanbul, İzmir, Bursa ve Manisa'da da hissedildi.
Balıkesir'de ikinci deprem
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 4,3 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.24'de ikinci kez sarsılan Altıeylül'de 4,3 büyüklüğünde deprem oldu.
Depremin yaklaşık 11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Altıeylül'de saat 23.14'te de 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedilmişti.
Balıkesir'de artçı depremler devam ediyor
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 23.14'te meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından, 4,3 ve 4 büyüklüğünde iki ayrı artçı sarsıntı kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.46'da üçüncü kez sarsılan Altıeylül'de 4 büyüklüğünde deprem oldu.
Depremin yaklaşık 14 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Altıeylül'de saat 23.14'te 4,6, 23.24'te de 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedilmişti.
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