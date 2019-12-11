Ege Denizi'nde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgilere göre Ege Denizi'nde 00.58'de 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
|11 Aralık 2019 01:20
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