Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliğinde Değişiklik
|11 Aralık 2019 02:49
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YÖNETMELİK
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
ELEKTRİK TESİSLERİ KABUL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 7/5/1995 tarihli ve 22280 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"MADDE 3 - Bu Yönetmelik; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 169 uncu ve 508 inci maddeleri ile 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır."
MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"MADDE 4 - Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,
b) TEDAŞ: Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünü,
c) TEİAŞ: Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünü,
ç) Yetkili Kuruluş/Kuruluşlar: Bakanlıkça yetkilendirilen Kuruluşu/Kuruluşları,
ifade eder."
MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "TEAŞ" ibaresi "TEİAŞ" olarak değiştirilmiştir.
MADDE 4 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 - Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.
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