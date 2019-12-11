Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
|11 Aralık 2019 02:51
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Ticaret Bakanlığından:
TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 5/6/2018 tarihli ve 30442 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren durumlarını on sekiz ay içinde" ibaresi "31/8/2020 tarihine kadar durumlarını" şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2 - Bu Yönetmelik 5/12/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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