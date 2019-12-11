Balıkesir'de 51 artçı sarsıntı kaydedildi
AFAD verilerine göre 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından Balıkesir'de 51 artçı sarsıntı meydana geldi
|11 Aralık 2019 06:11
|Yazdır
Balıkesir'de meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dün saat 23.14'te merkez üssü Altıeylül ilçesi olan 4,6 büyüklüğündeki sarsıntının ardından artçı depremler sürüyor.
23.24'teki 4,3 ve 23.46'daki 4,0 şiddetindeki depremlerin ardından, son verilere göre en büyüğü 3,2 büyüklüğünde, 51 artçı sarsıntı meydana geldi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Ülkelerin isimleri ve anlamları
11 Aralık 2019 07:46
|7 tepeli şehre 7 kapılı orman geliyor
11 Aralık 2019 07:21
|Özgecan'ın babasından Ceren'in ailesine ziyaret
11 Aralık 2019 07:10
|Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
11 Aralık 2019 06:30
|Ege Denizi'nde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
11 Aralık 2019 01:20
|Diplomalı ustalar, ezmeciliğin başına geçti
10 Aralık 2019 22:54
|Emekli Astsubay, köy okullarına kütüphane yaptırdı
10 Aralık 2019 22:48
|İki girişimci arkadaş, safran ve salep bitkisi yetiştirdi
10 Aralık 2019 22:43
|Şırnak'ta yaralanan Uzman Çavuş, Elazığ'a sevk edildi
10 Aralık 2019 22:31
|Huzurevi ile kütüphane arasında mekik dokuyor
10 Aralık 2019 22:14