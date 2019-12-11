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Libya'ya asker gönderebiliriz

Doğu Akdeniz'deki yetki alanlarını Libya ile yeniden belirleyen Türkiye dengeleri değiştirecek yeni bir adıma hazırlanıyor. Mehmetçik, Libya hükümetini Hafter terör örgütüne karşı korumak için gerekirse devreye girecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Talep olursa Libya'ya asker gönderebiliriz" dedi.
 11 Aralık 2019 07:45
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Libya'ya asker gönderebiliriz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Bilkent Üniversitesi'nde Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla gerçekleştirilen "Her İnsan Bir Dünya" temalı programa katıldı.

Erdoğan, "Hükümetlerimiz döneminde sessiz devrim dediğimiz reformlarla vatandaşlarımızın her anlamda hayat düzeyini yükselttik. Yasakları kaldırdık, özgürlük alanlarını genişlettik. Güvenliği ve adaleti tahkim ettik. Demokrasimizin üzerindeki vesayet gölgesine son verdik. Dün açıklanan Birleşmiş Milletler İnsani Gelişim Endeksi'nde Türkiye artık çok yüksek insani gelişme kategorisinde yer alıyor" dedi.

AVRUPA'DA LİDER KRİZİ VAR

Bir soru üzerine "Avrupa'da şu anda ciddi manada bir lider krizi, lider boşluğu var" diyen Erdoğan, "ABD Başkanı Donald Trump'ın gizli ajandası yok. Ne biliyorsa çok açık ve net söyler. Saklısı gizlisi bu noktada yok. Bana karşı da çok açık net söyler, ben de kendisine karşı çok açık söylerim. Bir diğer isim de Rusya Devlet Başkanı Putin'dir. O da bu noktada aynı şekildedir. Putin ile ikili görüşmelerimizde gizli ajandamız birbirimize karşı yok. Şu anda birbirimize karşı çok açık net oyunlarımızı oynuyoruz, adımlarımızı atıyoruz. İnanıyorum ki bölgede barışı beraber sağlayacağız" şeklinde konuştu.

ANLAŞMAYI BM'YE GÖNDERDİK

Libya'da atılan adıma ilişkin Yunanistan, Mısır, İsrail ve Güney Kıbrıs'ın birleştiğini belirten Erdoğan, Türkiye'nin ise Libya ile beraber olduğunu söyledi. Bu sürecin Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi döneminde başladığını, ölümüyle akamete uğradığını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti: "Şimdi ise biz (Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz) Serrac ile bu adımı attık. Ortada Hafter denilen bir adam var. Bunun uluslararası bir kimliği, temsili yok. Uluslararası tanınırlığı olan şu an Serrac. Biz onu muhatap aldık, masaya oturduk, konuştuk, neticede de imzalar atıldı, TBMM'den geçti, şimdi de ayrıca BM'ye gönderdik.

MENFAATLERİMİZİ KORUYORUZ

Bundan sonra da yolumuzu almaya devam edeceğiz. Doğu Akdeniz'de tüm araştırmalarımızı yapacağız, yeni çekilen bant üzerinde de Libya'nın menfaatlerini, Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin menfaatlerini korumanın adımlarını atacağız. Ve bunlar uluslararası deniz hukukuna, uluslararası hukuka uygundur, yaptığımız her şeyi de hukuk çerçevesinde yapıyoruz."

BİR ENGEL SÖZ KONUSU DEĞİL

Libya'ya asker göndermenin söz konusu olup olmadığının sorulması üzerine Erdoğan, "Asker gönderme konusunda biliyorsunuz şu anda Rusya'dan Wagner denilen bir güvenlik şirketi söz konusu. Bu şirket, oraya güvenlikçilerini göndermiş vaziyette. Eğer Libya bizden böyle bir talepte bulunursa, hele hele bu askeri güvenlik anlaşmasını yaptıktan sonra, biz oraya da aynı şekilde elemanlarımızı yeteri derecede neyse gönderebiliriz. Bunlar bizimle böyle bir güvenlik anlaşmasını, mutabakat metnini de imzaladıktan sonra zaten önümüzde de herhangi bir engel söz konusu değildir" dedi.
Yeni Şafak
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