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Meşaleler cezaevinde bulunan masumlar için yandı

Dünya İnsan Hakları Günü'nde binlerce vatandaş, Mısır'daki cuntacıların işkence ve zulümlerine tepki için Fatih'te yürüdü. Mısır zindanlarında tutulan 65 bin kişi için yapılan yürüyüşte vatandaşlar el fenerleri ve meşaleler taşıdı.
 11 Aralık 2019 06:40
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Meşaleler cezaevinde bulunan masumlar için yandı

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde Mısır hapishanelerinde mazlumların yaşadığı işkence ve zulme dikkat çekmek için binlerce vatandaş Fatih Camiinden Saraçhane'ye el fenerleri ve meşalelerle yürüdü. İHH öncülüğünde gerçekleşen programa Mısır cezaevlerinde tutulanların yakınları ve bir çok STK katıldı. Yürüyüşün ardından Saraçhane'de İngilizce, Arapça ve Türkçe olmak üzere üç dilde dünyaya çağrı yapıldı. Mısır'da yedi yıl önce anti demokratik yöntemlerle gerçekleşen darbenin sonucunda kadın erkek yaklaşık 65 bin kişi hala hapishanelerde tutuluyor.

TÜM DÜNYA SİSİ'YE ENGEL OLMALIDIR

Mısır'a dünyanın kulaklarını tıkadığını söyleyen Avukat Gülden Sönmez, "Bugün Mısır'daki mazlum kardeşlerimiz için bir araya geldik. Halk Devriminden sonra seçimle goreve gelen ilk Cumhurbaskanı Muhammed Mursi, General Sisi komutasındaki Mısır ordusu tarafından darbe ile düşürülmüştür. Mursi'yi devirdikten sonra Sisi Rejimi, basta Ihvan hareketi olmak uzere darbe karsıtı gruplara yonelik katliamlar yapmaya başlamıştır. Cumhuriyet Muhafızları Katliamı, Manassa Katliamı, Rabia Katliamı, Nahda ve Ramses Meydanı katliamları hala hafızamızdadır ve binlerce kişinin ölümü ile sonuçlanmıştır. Darbeye destek veren ABD yönetimi, askeri darbe sonrasındaki tüm suçlardan da sorumludur ve Sisi'ye engel olma sorumluluğunu da taşımaktadır. Bütün resmi, sivil, ulusal, uluslararası kurum ve kuruluşları Mısır'daki insan hakları ihlallerini durdurmaya davet ediyoruz. Uluslararası diplomatik heyetler devreye girsin, yetkisi olan tüm yargı mercilerini, uluslararası mahkemeleri, 2013'te yapılan katliamların sorumluları dahil olmak üzere, başta Sisi olmak üzere, tüm işkencecilerin yargılanması için göreve davet ediyoruz"dedi.

İŞKENCELER SİSTEMATİK

Muhammed Mursi'nin 7 yıllık işkence ve kötü muameleye daha fazla dayanamayarak Mahkemede duruşma esnasında hayatını kaybettiğini belirten Sönmez sözlerine şöyle devam etti: "Darbenin ilk zamanlarında gerceklestirilen katliamlar zamanla azalsa da ozellikle siyasi muhaliflere yonelik kacırılma, gizli alıkonma, zorla kaybettirme, iskence ve infaz gibi en agır insan hakları ihlalleri sistematik bir hal almıstır. 2016 yılında Mısır resmi kaynakları açıklamasına binaen bugün cezaevlerinde cogu Ihvan ve diger muhalif siyasi gruplardan tutuklu insan sayısı 65 binin üzerindedir. Cezaevine giren ve çıkan kadınların yanısıra bugün 154 kadın hala cezaevlerinde tutulmaktadır. Birçok kişiye idam cezası verilmiş ve maalesef bu idamların çoğunlukla gençlerden oluşan 60'a yakını ailelere bile haber vermeden infaz edilmiştir. En son idam ise dört gün önce üç gencin infazı ile gerçekleşmiştir."

Ayşe Mine Alioğlu

Yeni Şafak
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