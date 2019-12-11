Özgecan'ın babasından Ceren'in ailesine ziyaret
Özgecan Aslan'ın babası Mehmet ve annesi Songül Aslan, Ceren Özdemir'in ailesini ziyaret ederek, acılarını paylaştı. Ziyaret sırasında, duygu dolu anlar yaşandı. İki aile, gözyaşlarına hakim olamadı.
|11 Aralık 2019 07:10
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Özgecan'ın babası Mehmet Aslan, Ceren'in ölümüne çok üzüldüklerini söyleyerek, "Yazık, günah. Allah, ailesine sabırlar versin. Allah gani gani rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Kendi yavrumuz gibi üzüldük, ağladık.
Baş sağlığı dilemek, taziyeye gelmek, ailesinin yanında olmak bizim için görevdi. Özgecan gibi masumdu. Tek suçu, günahı okulundan işinden eve gelmek, o kadar. Ruh hastası bir manyağın kurbanı oldu" dedi.
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