Özgecan'ın babasından Ceren'in ailesine ziyaret

Özgecan'ın babası Mehmet Aslan, Ceren'in ölümüne çok üzüldüklerini söyleyerek, "Yazık, günah. Allah, ailesine sabırlar versin. Allah gani gani rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Kendi yavrumuz gibi üzüldük, ağladık.

Baş sağlığı dilemek, taziyeye gelmek, ailesinin yanında olmak bizim için görevdi. Özgecan gibi masumdu. Tek suçu, günahı okulundan işinden eve gelmek, o kadar. Ruh hastası bir manyağın kurbanı oldu" dedi.