7 tepeli şehre 7 kapılı orman geliyor

Dünyanın en büyüğü olacak Kanuni Sultan Süleyman Şehir Ormanı, İstanbul'a nefes aldıracak. Çalışmaları devam eden proje, 847 hektar alan üzerine kurulacak. İlk kısmında, uluslararası müsabakalara açık kano merkezi de bulunacak. Ormana yedi farklı kapıdan giriş yapılacak.

CENTRAL PARK'IN GELİŞMİŞ BİR ÖRNEĞİ

Orman Genel Müdürlüğü, Beykoz, Çekmeköy ve Ümraniye ilçelerinin birleştiği yere kurulacak şehir ormanı için çalışma başlattı. Proje, merkezindeki Elmalı Barajı ve içerisinde yer alacak yedi bölgesiyle gelecekte, New York'taki Central Park'ın, 3 misli büyüklüğünde, gelişmiş bir örneği olacak. Kanuni Sultan Süleyman Şehir Ormanı'na, özel araçların yanısıra toplu taşıma ile de ulaşabilecek.

KUŞ GÖZLEM KULESİ DE YER ALIYOR

Proejnin tamamında 106 adet 36 bin metrekare bina, 6 adet 20-250 metre açıklıklarında ahşap köprü ve 30 kilometre yol bulunuyor. Yapı yoğunluğunun en fazla olduğu I. bölgede inşaat faaliyetleri tamamlandı. 1. bölge içerisindeki idare ve seminer binası, bisiklet ve akülü araç kiralama ünitesi, akvaryum, kuş dünyası, yöresel pazar, lokanta, kafesera, gölet, su değirmeni, ibadethane, çeşmeler ve tuvaletler, piknik alanları, yürüyüş ve bisiklet parkurları, çocuk parkı, büfe, açık spor alanları ve kuş gözlem kulesinin yapımı tamamlandı.

Yasemin Asan