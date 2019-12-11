Ülkelerin isimleri ve anlamları
|11 Aralık 2019 07:46
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İtalya'yı ise kendilerine Vitali diyen bir kavim kurmuş. Bulgaristan ismi, eski Türkçede de kullanılan ve 'karışık' anlamına gelen 'Bulga' kelimesinden geliyor. Bu isim Türk ve Slav ırklarının karışımından dolayı verilmiş. Tayland, adını kendilerine Thai yani 'özgür insan' diyen kavimden alıyor.
Bahreyn 'çift deniz' anlamına geliyor, ülkeye haritada baktığınızda iki denizin arasında bulunuyor. İspanya ismi ise 'tavşan diyarı' anlamına geliyor. Bu ismi ülkeye Kartacalılar vermiş ve onlardan sonra ülkeye hakim olan Romalılar da devam ettirmiş.
Trinidad ve Tobago'yu da denizci Kristof Kolomb isimlendirmiş. Trinidad 'üç tepe', Tobago ise 'tütün' anlamına geliyor.
25 ülkenin ismi o memleketin nerede bulunduğunu belirtiyor. Mesela Çinlilerin kendi ülkelerine verdiği isim olan Zhongguö 'Orta Krallık' manasına geliyor. Japonların kendilerine verdikleri isim olan Nippon ise 'doğan güneş ülkesi' anlamında, Japonya bayrağındaki kırmızı yuvarlak da güneşi simgeliyor.
25 ülkenin ismi de o ülke için önemli bir kişinin adından geliyor. Mesela Mısır ismi Nuh Peygamber'in torunlarından olan Misraim'den geliyor, ülkenin Arapça ismi de Misr. Bolivya'nın adı Güney Amerika'daki İspanyol karşıtı devrimin önemli isimlerinden olan Simon Bolivar'dan geliyor. Kolombiya ise ismini Amerika kıtasını keşfettiği öne sürülen Kristof Kolomb'dan almış. Amerika kıtası da Amerigo Vespucci'nin keşfinden sonra isimlendirilmiş.
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