1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İzmir'de Bylock kullanıcısı 11 kişiye FETÖ gözaltısı

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 11 kişiye yönelik operasyon düzenlendi
 11 Aralık 2019 07:56
Yazdır
İzmir'de Bylock kullanıcısı 11 kişiye FETÖ gözaltısı

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 11 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik yürütülen operasyonlar devam ediyor.

Bu kapsamda, İzmir ve İstanbul illerinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 11 şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Adana FETÖ operasyonunda 16 şüpheli hakkında gözaltı
11 Aralık 2019 08:35		 Akıncı Üssü davası sanık savunmalarıyla devam etti
10 Aralık 2019 19:28
FETÖ'nün mahrem imamına 20 yıla kadar hapis istendi
10 Aralık 2019 19:15		 FETÖ'nün emniyet mahrem imamına 12 yıl hapis
10 Aralık 2019 18:29
FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon: 3 tutuklu
10 Aralık 2019 17:39		 Muhafız Alayı darbe girişimi davasında erler dinlendi
10 Aralık 2019 17:34
Balıkesir merkezli 5 ildeki FETÖ operasyonunda 7 tutuklama
10 Aralık 2019 16:37		 Şarkıcı Yılmaz Çelik, terör soruşturmasında tutuklandı
10 Aralık 2019 16:21
Muş'ta 5 terörist böyle etkisiz hale getirildi
10 Aralık 2019 16:00		 FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis
10 Aralık 2019 15:51
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Milletvekilleri arabuluculuk sınavında sınıfta kaldı
Bakanlık'tan, yeşil ve gri pasaport açıklaması
Abdülhamit'in torunu Külliye'de
İşe iade edilen işçilerin sayısı 4'e ulaştı
Özel okullara 'koruma kalkanı' geliyor
3600 ek gösterge düzenlemesi SGK'yı zora sokar
Sayıştay'dan üniversitelerde özel firmalar tarafından düzenlenen kongrelere dair emsal karar!
Hem maaşlarını vermedi, hem de sularını kesti
Ege Denizi'nde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ben hep doğruları söylerim 3
peder handke 1
ön izleme 3
bir yanlışlık olmalı 3
Yeşil ve gri pasaportlarin da muafiyetlerinin kaldırılması 1
geveze insan 3
ferdi kadıoğlu 1
11.12.2019 psg vs galatasaray maçı 2
akıllı 1
nerelisin 3
SON İLANLAR
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi 5 İşçi Alacak
Hitit Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Milli Savunma Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam