1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hem maaşlarını vermedi, hem de sularını kesti

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan skandal uygulama. Karalar, 2 aydır maaş vermediği belediye çalışanlarından, borçlarını ödeyemeyenlerin sularını kesti
 11 Aralık 2019 08:15
Yazdır
Hem maaşlarını vermedi, hem de sularını kesti

Sabah Gazetesinde yer alan habere göre Adana Büyükşehir Belediyesi'nin aralık ayı meclis toplantısının birinci oturumunda gündem dışı söz alan MHP'li Abdullah Kaçar, belediyede çalışan işçilerin iki aydır maaşlarını alamadıklarını ve bu yüzden borçlarını ödeyemedikleri için ASKİ tarafından sularının kesildiğini söyledi. Bu durum meclis üyeleri tarafından tepkiyle karşılandı.

"KESİN DEDİM"

İşçilerin taleplerini ilettiğini ifade eden Kaçar, "En azından maaşını vermediğimiz bu işçilerin sularını kesmeyelim. Psikoloji baskı olduğu için söylemeye korktukları için bana söylediler" derken, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Evet, borçlarını ödemeyenlerin maaşından kesin dedim. O da 3-4 ay su parası ödemeyen arkadaşların çalışıyorsa, geliri varsa ödesin dedim. Öyle bir ihbar varsa dikkate alırız" yanıtını verdi.

"BEN BECEREMEDİM"

Bu arada AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı'nın işçi çıkışlarıyla ilgili tazminatlarının ve iki aylık maaşlarının ödenmediğini dile getirmesi üzerine Başkan Zeydan Karalar, "Bunlar bizim isteyerek yaptığımız işler değil. Buna inanmanızı istiyorum. Çıkıyorsunuz konuşuyorsunuz işte. Hadi para basın verin. Ben beceremedim siz becerin" diye konuştu.

'A SINIFI' AYIBI KABUL ETTİ

CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sadece bazı Adanalı ünlülere yer verilen ve "A sınıfı" başlığı ile asılan afişler için özür diledi. AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı'nın son belediye meclis toplantısında skandal afişle ilgili gündem dışı söz alarak meclis adına özür dilemesi sonrasında Karalar da açıklama yapmak zorunda kaldı. Karalar, "Burada biri özür dileyecekse o da benim, bu konuda kırdıklarımız varsa hepsinden özür dileriz" şeklinde konuştu.

Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Abdülhamit'in torunu Külliye'de
11 Aralık 2019 07:15		 Meşaleler cezaevinde bulunan masumlar için yandı
11 Aralık 2019 06:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Roman açılımı' genelgesi
11 Aralık 2019 04:42		 Enerji Bakanlığı Avukatlık Atama Yönetmeliği Yürürlükten Kaldırıldı
11 Aralık 2019 02:52
Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
11 Aralık 2019 02:51		 Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliğinde Değişiklik
11 Aralık 2019 02:49
Bakanlık'tan, yeşil ve gri pasaport açıklaması
11 Aralık 2019 00:11		 11 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları
11 Aralık 2019 00:01
İsveçli gazeteci, Nobel madalyasını iade ediyor
10 Aralık 2019 23:53		 CHP'li Kaboğlu: 69 rektörün hiç yurt dışı yayını yok
10 Aralık 2019 23:22
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Milletvekilleri arabuluculuk sınavında sınıfta kaldı
Bakanlık'tan, yeşil ve gri pasaport açıklaması
Abdülhamit'in torunu Külliye'de
İşe iade edilen işçilerin sayısı 4'e ulaştı
Özel okullara 'koruma kalkanı' geliyor
3600 ek gösterge düzenlemesi SGK'yı zora sokar
Sayıştay'dan üniversitelerde özel firmalar tarafından düzenlenen kongrelere dair emsal karar!
Hem maaşlarını vermedi, hem de sularını kesti
Ege Denizi'nde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Halı ile evlenen kadın 4
Rusya'nin 4 yil boyunca tüm spor müsabakalarından men edilmesi 2
bir yanlışlık olmalı 3
11.12.2019 psg vs galatasaray maçı 2
nerelisin 3
şifre 2
Yeşil ve gri pasaportlarin da muafiyetlerinin kaldırılması 1
ben hep doğruları söylerim 3
Sabrı ziyan etmek 2
Kıdem tazminatı 1
SON İLANLAR
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi 5 İşçi Alacak
Hitit Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Milli Savunma Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam