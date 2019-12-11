3600 ek gösterge düzenlemesi SGK'yı zora sokar

Hükümetin daha önce vadettiği 3600 ek gösterge düzenlemesi yasalaşırsa emekli olan kamu görevlilerinin de maaşında artış sağlayacağı için, SGK bu kişilere aylık bağlama sürelerine olumsuz etki oluşturacağını belirtti.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 2019-2023 stratejik planında konuya ilişkin yer alan ifadeler: "Bazı unvanlarda bulunan kamu görevlilerinin ek göstergelerinin yükseltilmesine ilişkin yasal düzenleme yapılacağı Cumhurbaşkanlığı Eylem Planı kapsamında kamuoyuna duyurulmuş olup, söz konusu düzenlemenin yasalaşması halinde daha önce bu unvanlardan emekliye ayrılanların da aylıklarında güncelleme yapılacağından, aylık bağlama süreleri üzerinde olumsuz bir etki yaratabilecektir.

Diğer taraftan, gerek Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru kararları ve Kamu Denetçiliği Kurumu tavsiye kararları, gerekse toplumdan gelen talepler kapsamında kamu görevlilerinin emekli ikramiyesi vb. haklarına ilişkin yasal düzenleme yapılması halinde de iş yükünün artması nedeniyle aylık bağlama süreleri olumsuz yönde etkilenebilecektir."



