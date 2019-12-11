3600 ek gösterge düzenlemesi SGK'yı zora sokar
|11 Aralık 2019 09:00
|Yazdır
Hükümetin daha önce vadettiği 3600 ek gösterge düzenlemesi yasalaşırsa emekli olan kamu görevlilerinin de maaşında artış sağlayacağı için, SGK bu kişilere aylık bağlama sürelerine olumsuz etki oluşturacağını belirtti.
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 2019-2023 stratejik planında konuya ilişkin yer alan ifadeler: "Bazı unvanlarda bulunan kamu görevlilerinin ek göstergelerinin yükseltilmesine ilişkin yasal düzenleme yapılacağı Cumhurbaşkanlığı Eylem Planı kapsamında kamuoyuna duyurulmuş olup, söz konusu düzenlemenin yasalaşması halinde daha önce bu unvanlardan emekliye ayrılanların da aylıklarında güncelleme yapılacağından, aylık bağlama süreleri üzerinde olumsuz bir etki yaratabilecektir.
Diğer taraftan, gerek Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru kararları ve Kamu Denetçiliği Kurumu tavsiye kararları, gerekse toplumdan gelen talepler kapsamında kamu görevlilerinin emekli ikramiyesi vb. haklarına ilişkin yasal düzenleme yapılması halinde de iş yükünün artması nedeniyle aylık bağlama süreleri olumsuz yönde etkilenebilecektir."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Arda Turan: Boş kağıda imza atarım!
06 Aralık 2019 09:44
|Emekliye 5 aylık zam ve fark
04 Aralık 2019 08:59
|SGK'dan kayıt dışı çalışmaya neşter
30 Kasım 2019 08:30
|Emekliler, banka promosyonunda artış istiyor
29 Kasım 2019 11:37
|Emekli maaşına haciz itirazla durdurulabilir
28 Kasım 2019 07:10
|Yargıtay: İzin parası almanın tek yolu istifa
26 Kasım 2019 09:29
|'EYT, sosyal güvenlik sisteminin intiharı olur'
25 Kasım 2019 07:30
|Emeklilere 1000 liraya kadar ödeme
22 Kasım 2019 09:38
|Sosyal yardımlara 315 milyar lira
22 Kasım 2019 07:46
|EYT'nin bedeli 800 milyar lira
21 Kasım 2019 06:10