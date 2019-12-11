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'FETÖ'cü Prof'lar kuryeydi'

ByLock'çu doçent, FETÖ'nün akademi ağını anlattı: Örgütteki isimlere Paris'teki bir üniversitede doktora yaptırıldı, yurtdışına giden Prof.'lar kurye olarak kullanıldı.
 11 Aralık 2019 09:45
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'FETÖ'cü Prof'lar kuryeydi'

istanbul'da 6 ay önce bir muhasebecinin ByLock kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınması, FETÖ'nün akademisyen ağını deşifre etti. Polis, muhasebecinin hattını bir üniversitede görevli Doç. Dr. M.T.'nin kullandığı tespit etti. Geçtiğimiz 26 Kasım'da aralarında M.T.'nin de bulunduğu 27 kişiye 9 ilde eşzamanlı operasyon yapıldı. Polisin dijital tespitleri, ByLock içerikleri ve telefon trafiğiyle ilgili bulguları göstermesiyle aralarında M.T.'nin de bulunduğu birçok kişi itirafçı oldu. Akademisyen M.T. ifadesinde polise önemli bilgiler verdi.

ÖRGÜT İÇİ GÖREVLENDİRME

Doç. Dr. M.T. örgütün akademisyenlere ayrı bir ilgi gösterdiğini, özellikle yurtdışı görevlendirmelerde bazı akademisyenlere yabancı dil bilmemesine rağmen öncelik verdiğini söyledi. M.T. şunları kaydetti: "Üniversiteye alınan FETÖ mensubu akademisyenler, profesörlerin vasıtasıyla kolayca görev alıp hızla yükselirdi. Profesörler örgütle ilgili gizli bilgileri, taşıdıkları muska ve kemerlerindeki bölmelere monte ederdi. Profesörler akademik çalışma adı altında yurtdışına gidip gelirken örgütün para transferini sağlayarak kuryelik yapardı."

PARİS'TE ÖZEL DOKTORA

İtirafçı M.T. Paris'te özel doktora yaptırılan örgüt mensupları olduğunu belirterek, "FETÖ kendisi için akademisyenlerden oluşan çekirdek kadro kurdu. Hatta 'Molla' statüsündeki akademisyenlere Fransa'nın başkenti Paris'teki bir üniversitede özel olarak doktora yaptırıldı" dedi.

HEDEFLERİ BELARUS, RUSYA VE G. KORE

Kendisinin örgütten tanıdığı ve isimlerini belirttiği bazı akademisyenlerin Belarus, Rusya ve Güney Kore'deki akademisyenler ile düzenli temas kurdukları bu ülkelere ayrı bir önem verdiklerini anlatan M.T akademisyenlerin bu ülkede FETÖ okulları için alan açmayı hedeflediklerini anlattı.

AMAÇ DIŞARIDA ÖRGÜTÜ ÖVMEK

M.T. şunları kaydetti: "Örgütün yurtdışı ayağını güçlendirmek için San Diego Üniversitesi gibi yabancı üniversitelerden akademisyen davet edilirdi. İçeriğinde bilim üretmek adına hiçbir şey olmayan yeme içme gezme faaliyetlerin bol bol yapılırdı, asıl amaç ise devlet bütçesinden para harcayıp FETÖ okullarının tanıtımını yapmaktı."

Devrim TOSUNOĞLU
Akşam
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