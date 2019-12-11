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Telekom'dan sürpriz fatura! Kullanıcılar fark etmeden abone oluyor!

GSM operatörlerinin onay bile almadan cep telefonundaki 'SimMenü' isimli ücretli SMS hatlarına abone yaptığı, bu nedenle binlerce kişinin sürpriz faturayla karşı karşıya kaldığı bildirildi.
 11 Aralık 2019 09:49
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Telekom'dan sürpriz fatura! Kullanıcılar fark etmeden abone oluyor!

Türk Telekom (TT) başta olmak üzere bazı GSM şirketlerinin elektronik ortamda onayını almadığı cep telefonu abonelerini ücretli SMS (kısa mesaj) hatlarına abone yaptığı ve aylık 18 TL ile 21 TL arasında değişen ek faturalar çıkardığı bildirildi. Habersiz abone yapılıp ek fatura yüklenen vatandaşın, sistemden çıkmak için de büyük uğraş vermek zorunda kaldığı belirtildi. Tüketici mahkemelerine başvuran tüketicilerin mahkemelerde para iadesi aldığı bildirildi.

Sözcü'de yer alan habere göre; Cep telefonlarındaki 'SimMenü' üzerinden abonelerin istemedikleri halde ciddi paralar ödemesine yol açan ücretli SMS uygulaması kullanıcının yanlışlıkla ya da merak ederek yaptığı bir 'tıklama' ile başlıyor.

10 GÜNDE ABONE YAPIYOR

TT aboneleri, cep telefonundaki çok sayıda uygulamadan biri olan 'SimMenü' logosuna tıkladığında bir pencere açılıyor ve o pencerede yukarıdan aşağıya doğru astroloji, haber, spor, bilgi, eğlence, politika gibi başlıklar sıralanıyor. Diyelim ki; merak edip 'spor' yazan yere tıkladınız. Sistem sizi direkt spor uygulamasının ön abonesi yapıyor. Ancak girdiğiniz bu bölümde ön abone olduğunuza dair hiçbir bilgi verilmiyor. Diğer başlıkları da tıklarsanız her birine ayrı ayrı ön abone oluyorsunuz. Bu bölümden çıktığınızda artık bir ücretli SMS abonesi olduğunuzu kesinlikle anlayamıyorsunuz.

Siz cep telefonunuzu kullanmaya devam ederken, her zaman telefonunuza gelen davetsiz mesajların arasında bu aboneliğe ilişkin mesajlar da düşmeye başlıyor. Eğer davetsiz gelen o mesajları hiç açmazsanız sistem sizi 10 gün sonra resmen abone yapıyor. Böylece tekil servisler 4 TL, abonelik olarak hizmet veren servisler ise 18 TL ve 21 TL olarak ücretlendirilmeye başlıyor. Bu arada şirket size bol miktarda SMS gönderip parayı hak etmeye çalışıyor. Eğer 10 gün içinde gelen mesajları fark edip isteğiniz dışında abone yapıldığınızı anlayabilirseniz, ön aboneliği iptal edebiliyorsunuz. Ancak bunun için şirketin istediği şekilde sisteme iptal mesajı atmanız gerekiyor.

ÇOK SAYIDA ŞİKAYET VAR

Nizami mesaj atamazsanız abonelikten kurtulamıyorsunuz. Çok sayıda şikayet aldıklarını belirten Tüketici Hakları Derneği Başkanı Turhan Çakar, "Elektronik ortamda abonelik kuralları yasayla belirlenmiş durumda. Tüketiciye önce alacağı hizmet karşılığında ne kadar ödeme yapacağı bilgisi sunulacak. Sonra sözleşme ekranı açılacak. Tüketici sözleşmeyi kabul edip onaylarsa abonelik başlayacak. Kimse sözleşmeye onay almadan, bir yere tıkladı diye tüketiciyi abone yapıp parasını alamaz" dedi. Çakar, tüketici mahkemelerinin paranın iadesine karar verdiğini söyledi.

TT: UYGULAMAYI ABONE SEÇİYOR

Türk Telekom yetkilileri, haksız kazanç peşinde olmadıklarını belirterek, "İnsanlar uygulamaya kendileri giriyorlar, kategorileri seçiyor. Hemen ücret alınmıyor. 10 gün boyunca sürekli mesajla aboneleri bilgilendiriyoruz. 10 günün sonunda kendilerine mesajlarla bildirilen ücretler alınmaya başlıyor" dedi.
Sözcü
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