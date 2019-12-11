Rizeliler bile bu atama karşısında pes etti
|11 Aralık 2019 09:50
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Rizeninsesi.com sitesinde yer alan habere göre, Trabzon Karayolları 10.Bölge Müdürü Selahattin Bayramçavuş'un Karayolları Genel Müdür Yardımcılığına atanması sonrasında, yeni Trabzon Karayolları 10.Bölge Müdürlüğüne Bursa'dan Mehmet Aşık atandı.
Ancak internet sitesi, atanan ve atayan isimlerin tümünün Trabzonlu olmasından dolayı "Böyle atama bugüne kadar görülmedi" başlığını kullandı
Bursa Bölge Müdürlüğünden Trabzon Bölge Müdürlüğüne atanan Mehmet Aşık Trabzonlu bir bürokrat.
Mehmet Aşık'ı Bölge Müdürlüğüne;
Teklif eden Karayolları Genel Müdürü KTÜ Mezunu Trabzonlu Abdulkadir Uraloğlu,
Uygun gören yine bir Trabzonlu KTÜ Mezunu eski Karayolcu Ulaştırma Bakanı Yardımcısı Enver İskurt,
Onaylayan M.Cahit Turhan Ulaştırma Bakanı ve KTÜ mezunu Trabzonlu.
Üç imza ile Karayolları Bölge Müdürlüğüne atanan isim yine bir Trabzonlu Mehmet Aşık.
İnternet sitesinde yer alan haberde "Trabzonlu Bürokratların tapulu malı olan Karayollarına ne zaman başka bir ilden bürokrat ataması yapılacak merakla bekleniyor." ifadesi kullanıldı
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