Soylu 'kamuoyu ilk defa duyacak' dedi ve anlattı:		 
Karizmatik kışlık kazak ve hırka seçimleri		 
'Kooperatifçilik' tarıma ve sosyal dayanışmaya çare olabilir mi?		 
Rizeliler bile bu atama karşısında pes etti		 
İşe iade edilen işçilerin sayısı 4'e ulaştı		 
Eğri boyunlu zürafa böyle görüntülendi Video		 
Grip ve nezle olduğunuzda sakın bu yiyecekleri yemeyin! Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Kurum: Kerpiç evin çöktüğü bölge dönüşüme başlanacak

Alan içerisinde bulunan 36 binanın 12'sini yıkarak, 24 tane de tescili binanın boşaltılarak, restorasyonu yapılmak üzere dönüşüme başlıyoruz. Yeni can ve mal kayıplarının yaşanmaması adına kentsel dönüşümdeki kararlı duruşumuzla vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek ve can güvenliğini sağlayacak projeleri gerçekleştirmek durumundayız"
 11 Aralık 2019 10:03
Yazdır
Bakan Kurum: Kerpiç evin çöktüğü bölge dönüşüme başlanacak

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya'nın Karatay ilçesinde çöken kerpiç evin enkazında 3 kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili, alan içerisindeki 36 binanın 12'sinin yıkılıp, 24 tescili binanın da boşaltılarak, restorasyonu yapılmak üzere dönüşüme başlanacağını bildirdi.

Kurum, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 25. Taraflar Konferansı'na (COP25) katılmak üzere bulunduğu İspanya'nın başkenti Madrid'de, AA muhabirine değerlendirmeler yaptı.

Yaşanan elim olayda 2'si çocuk, 3 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Kurum, ölenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm Konya'ya başsağlığı diledi.

Olayın yaşandığı andan itibaren Bakanlığın ilgili ekiplerinin hemen ilçeye intikal ettiğini anlatan Kurum, "Alanda yapmış olduğumuz inceleme çerçevesinde, Akçeşme Mahallesi'nde 12 binanın riskli olduğu ve bu binaların yıkım kararını alarak, yıkılması gerektiği, diğer taraftan alan içerisinde 24 tane tescilli binanın da riskli bina statüsünde yenilenmesi gerektiği kanaatine vardık. İlgililerine gerekli tebligatları yapılıyor. Alan içerisinde bulunan 36 binanın 12'sini yıkıp, 24 tane de tescili binanın boşaltılarak, restorasyonu yapılmak üzere dönüşüme başlıyoruz." dedi.

Bu kapsamda bakanlığın ilgili belediye ile bu projeyi yürüteceğini belirten Kurum, "Vatandaşlarımızın bu noktadaki mağduriyetini engellemek adına da hızlı adım atacaklar." ifadesini kullandı.

Kentsel dönüşümün kendilerinin en önemli gündem maddesi olduğuna dikkati çeken Kurum, "Kentsel dönüşümle ilgili her yıl biliyorsunuz 300 bin konut, 5 yılda acil öncelikli dediğimiz 1,5 milyon dönüştürülmesi hedefi ile yola çıktık ve bu çerçevede kararlı bir şekilde illerimizde, ilçelerimizde kentsel dönüşüm projelerini gerçekleştirmeye gayret gösteriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kurum, kentsel dönüşümdeki kararlılıklarına vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Yeni can ve mal kayıplarının yaşanmaması adına da kentsel dönüşümdeki kararlı duruşumuzla vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek ve can güvenliğini sağlayacak projeleri gerçekleştirmek durumundayız. Bu çerçevede belediyelerimizle 81 şehrimizde 82 milyon vatandaşımızı ilgilendiren tüm alanlarda iş birliğine hazırız."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Soylu 'kamuoyu ilk defa duyacak' dedi ve anlattı:
11 Aralık 2019 11:02		 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Roman açılımı' genelgesi
11 Aralık 2019 10:53
Bakan Akar: S-400'den vazgeçmek söz konusu değil
11 Aralık 2019 10:25		 Çavuşoğlu'ndan yaptırımlara karşı 'İncirlik ve Kürecik' cevabı
11 Aralık 2019 10:16
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 100. gününde
11 Aralık 2019 10:07		 Vekilden çakar savunması: Ne yaptık araçların üzerinden mi geçtik?
11 Aralık 2019 09:58
Rizeliler bile bu atama karşısında pes etti
11 Aralık 2019 09:50		 Hem maaşlarını vermedi, hem de sularını kesti
11 Aralık 2019 08:15
Abdülhamit'in torunu Külliye'de
11 Aralık 2019 07:15		 Meşaleler cezaevinde bulunan masumlar için yandı
11 Aralık 2019 06:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:02 - Sağlık Bakanlığı 3 yıldır istifa sonrası dönüş kurasını açamıyor11:02 - Soylu 'kamuoyu ilk defa duyacak' dedi ve anlattı:10:57 - Mardin'de terör operasyonu: 11 gözaltı10:53 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Roman açılımı' genelgesi10:38 - Dış ticaret endeksleri açıklandı10:33 - Tekel bayisine saldırı şüphelileri ile irtibatlı bir kişi yakalandı10:31 - İstanbul'da son 6 ayda 5 bin 949 düzensiz göçmen sınır dışı edildi10:26 - Borsa, güne yatay başladı10:25 - Bakan Akar: S-400'den vazgeçmek söz konusu değil10:25 - 25 yıl hapis cezası olan hükümlü pazarda yakalandı
10:17 - Genel Kurul Yargıtay eski üyesinin FETÖ cezasını onadı10:16 - Çavuşoğlu'ndan yaptırımlara karşı 'İncirlik ve Kürecik' cevabı10:14 - 'Kooperatifçilik' tarıma ve sosyal dayanışmaya çare olabilir mi?10:07 - Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 100. gününde10:06 - Beyin pili ile parkinsonda koku duyusunun geri getirildiği saptandı10:03 - Özel üniversitedeki profesör, devlete geçtiğinde emeklilik açısından hak kaybına uğrar mı?10:03 - Bakan Kurum: Kerpiç evin çöktüğü bölge dönüşüme başlanacak09:58 - Karizmatik kışlık kazak ve hırka seçimleri
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Milletvekilleri arabuluculuk sınavında sınıfta kaldı
SGK 2019-2023 stratejik planında yer aldı: 3600 ek gösterge düzenlemesi SGK'yı zora sokar
Rizeliler bile bu atama karşısında pes etti
Bakanlık'tan, yeşil ve gri pasaport açıklaması
İşe iade edilen işçilerin sayısı 4'e ulaştı
Abdülhamit'in torunu Külliye'de
Özel okullara 'koruma kalkanı' geliyor
Sayıştay'dan üniversitelerde özel firmalar tarafından düzenlenen kongrelere dair emsal karar!
Hem maaşlarını vermedi, hem de sularını kesti
Telekom'dan sürpriz fatura! Kullanıcılar fark etmeden abone oluyor!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Beinsports'un küçücük görüntülere bile telif atmasi 2
ihlas finans,kombassan holdig,yimpaş,imar bankası ve diğerleri 1
ben hep doğruları söylerim 3
Sabrı ziyan etmek 2
akıllı 1
ön izleme 3
ferdi kadıoğlu 1
ali ihsan yavuz 1
Bana nobel ödülü verilirse almam 4
Yılın son günlerinde 2019 a veda notu 1
SON İLANLAR
Çankırı Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Nazilli Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi 5 İşçi Alacak
Hitit Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Milli Savunma Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam