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Tekel bayisine saldırı şüphelileri ile irtibatlı bir kişi yakalandı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 29 Ekim'de tekel bayisine terör örgütü DEAŞ üyelerince el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıya ilişkin, şüpheliler ile irtibatlı olduğu tespit edilen bir zanlı Bursa'da yakalandı.
 11 Aralık 2019 10:33
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Tekel bayisine saldırı şüphelileri ile irtibatlı bir kişi yakalandı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 29 Ekim'de tekel bayisine terör örgütü DEAŞ üyelerince el yapımı patlayıcıyla (EYP) düzenlenen saldırıya ilişkin, şüpheliler ile irtibatlı olduğu tespit edilen bir zanlı Bursa'da gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu, terör saldırısı şüphelileriyle irtibatlı olduğu belirlenen Suriye uyruklu E.K'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde şafak vaktinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan E.K'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

- Olay

Yenimahalle ilçesi Yakacık Mahallesi'nde bir tekel bayisine 29 Ekim'de EYP ile saldırı düzenlenmişti. İçinde uzaktan kumandalı EYP bulunan çantayı tekel bayisine maske takıp topallayarak hasta taklidi yapan A.B'nin bıraktığı, yaklaşık 30 metre uzaklaştıktan sonra da infilak ettirdiği belirlenmişti.

Terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları tespit edilen zanlılar A.B. ile M.S, M.Ş. ve Z.S, aynı ilçedeki bir hücre evinde gözaltına alınmıştı. Daha sonra Ankara'da iki, Hatay, Adana ve Bursa'da birer zanlı daha yakalanmıştı. Şüphelilerden A.B'nin de aralarında olduğu 5'i tutuklanmıştı.
Anadolu Ajansı
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