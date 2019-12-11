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Dış ticaret endeksleri açıklandı

İhracat birim değer endeksi, ekimde yıllık bazda yüzde 2,9, ithalat birim değer endeksi yüzde 6,8 azaldı. İhracat miktar endeksi, söz konusu ayda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,8, ithalat miktar endeksi yüzde 15,9 arttı
 11 Aralık 2019 10:38
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Dış ticaret endeksleri açıklandı

İhracat birim değer endeksi, ekimde yıllık bazda yüzde 2,9, ithalat birim değer endeksi yüzde 6,8 geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.

Buna göre, ihracat birim değer endeksi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 azaldı. Endeks, bu dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 4,6 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,9, yakıtlarda yüzde 18,7, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,4 düştü.

İthalat birim değer endeksi, ekim ayında yıllık bazda yüzde 6,8 azaldı. Endeks geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 5,2, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 12, yakıtlarda 18,5 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,3 geriledi.

- Miktar bazında endeksler

İhracat miktar endeksi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 arttı. Endeks, gıda, içecek ve tütünde yüzde 5,9, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,4, yakıtlarda yüzde 100,5, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,2 artış kaydetti.

İthalat miktar endeksi de yıllık bazda yüzde 15,9 arttı. Endeks bu dönemde, gıda, içecek ve tütünde yüzde 20,2, yakıtlarda yüzde 4,2, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 13,8 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,5 azaldı.

- Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış veriler

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, eylülde 167,7 olan ihracat miktar endeksi yüzde 1,3 azalarak ekimde 165,6 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise geçen yılın ekim ayında 171,5 olan ihracat miktar endeksi, yüzde 2,8 artarak bu yılın aynı ayında 176,4 olarak gerçekleşti.

Bu yılın eylül ayında 121,8 olan ithalat miktar endeksi yüzde 4,4 artarak ekimde 127,2 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise Ekim 2018'de 108,1 olan ithalat miktar endeksi yüzde 17,8 artarak, bu yılın aynı ayında 127,4 olarak kayıtlara geçti.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve Ekim 2018'de 99,4 olarak elde edilen dış ticaret haddi, 4,2 puan artarak bu yılın aynı ayında 103,6'ya yükseldi.
Anadolu Ajansı
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