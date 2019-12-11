Çavuşoğlu'ndan yaptırımlara karşı 'İncirlik ve Kürecik' cevabı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'de Türkiye aleyhine yaptırım kararı durumunda İncirlik ve Kürecik'in de gündeme gelebileceğini söyledi.
|11 Aralık 2019 10:16
|Yazdır
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin konular hakkında açıklamalarda bulundu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, "Kıta sahanlığımız içinde bizden izinsiz kimse çalışma yapamaz, olursa engelleriz." ifadelerini kullandı.
ABD'nin Türkiye'ye yönelik olası yaptırımlarına ilişkin Çavuşoğlu, "Dayatmayla bir yere varılamayacağını ABD Kongre üyelerinin anlaması gerekiyor." diye konuştu.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'de Türkiye aleyhine yaptırım kararı durumunda İncirlik ve Kürecik'in de gündeme gelebileceğini söyledi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Soylu 'kamuoyu ilk defa duyacak' dedi ve anlattı:
11 Aralık 2019 11:02
|Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Roman açılımı' genelgesi
11 Aralık 2019 10:53
|Bakan Akar: S-400'den vazgeçmek söz konusu değil
11 Aralık 2019 10:25
|Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 100. gününde
11 Aralık 2019 10:07
|Bakan Kurum: Kerpiç evin çöktüğü bölge dönüşüme başlanacak
11 Aralık 2019 10:03
|Vekilden çakar savunması: Ne yaptık araçların üzerinden mi geçtik?
11 Aralık 2019 09:58
|Rizeliler bile bu atama karşısında pes etti
11 Aralık 2019 09:50
|Hem maaşlarını vermedi, hem de sularını kesti
11 Aralık 2019 08:15
|Abdülhamit'in torunu Külliye'de
11 Aralık 2019 07:15
|Meşaleler cezaevinde bulunan masumlar için yandı
11 Aralık 2019 06:40