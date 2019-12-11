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Vakıflar'ın Vakıfbank'taki hisseleri Hazine'ye resmen devredildi

Vakıflar'ın Vakıfbank'taki hisseleri Hazine'ye resmen devredildi
 11 Aralık 2019 11:11
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Vakıflar'ın Vakıfbank'taki hisseleri Hazine'ye resmen devredildi

VakıfBank'ın ortaklık yapısındaki değişikliklerin tamamlanmasına ilişkin açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Türkiye Vakıflar Bankası'ndan Hazine'ye hisse devrine ilişkin açıklama

Açıklamada, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün idare ve temsil ettiği yüzde 58,51'lik banka hissesinin Hazine ve Maliye Bakanlığı adına banka pay defterine kaydedilme sürecinin başladığının 4 Aralık'ta duyurulduğu anımsatıldı.

Banka hisselerinin devir işlemlerine ilişkin sürecin bugün itibarıyla tamamlandığı aktarılan açıklamada, "Bankamızın yüzde 58,51'lik hissesi Hazine'ye devredilmiş olup, Hazine ve Maliye Bakanlığı adına bankamız pay defterine kaydedilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Anadolu Ajansı
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