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'İklim değişikliği artık milli güvenlik meselesidir'

"İklim değişikliği artık bir milli güvenlik meselesidir. Şehrimizin, vatandaşımızın güvenliğini, canını malını ilgilendiren bir meseledir. Bu meseleye ilişkin topyekün bir duruş sergilemeliyiz"
 11 Aralık 2019 11:17
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'İklim değişikliği artık milli güvenlik meselesidir'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, iklim değişikliğinin artık bir milli güvenlik meselesi olduğunu belirterek, "Şehrimizin, vatandaşımızın güvenliğini, canını malını ilgilendiren bir meseledir. Bu meseleye ilişkin topyekün bir duruş sergilemeliyiz." dedi.

Kurum, AA muhabirine yaptığı açıklamalarda, iklim değişikliğinin Türkiye'ye etkileri ve Bakanlığın bu konudaki çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

İklim değişikliğinin bugün tüm dünyanın mücadele verdiği bir süreç olduğuna işaret eden Kurum, dünya sıcaklığının 1,5 santigrat derece, deniz suyu seviyesinin de 19 santimetre yükseldiğini, 100 yılın sonunda ise deniz suyu seviyesinin ve hava sıcaklığının artmasının beklendiğini söyledi.

Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele konusunda çok önemli adımlar attığını ifade eden Kurum, 81 ilde İklim Değişikliği Eylem Planı çerçevesinde çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Kurum, 81 ilde millet bahçeleri, ekolojik koridorlar oluşturduklarını, şehrin nefes almasını sağlayacak yeşil alan miktarını artırdıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde 2017'de Sıfır Atık Projesi'nin hayata geçtiğini anımsatan Kurum, projenin 25 bin kamu kurum kuruluşunda uygulandığını, çevreye ilişkin atılan her adımı sıfır atık çatısı altında yapmaya gayret gösterdiklerini söyledi.

Kurum, 2023 yılına gelindiğinde depolama ve atıksu tesisleri sayısının nüfusun tamamına hizmet verecek şekilde artıracaklarını vurguladı.

- "İklim değişikliğiyle mücadelemizi kararlı şekilde sürdürmeliyiz"

Türkiye'de daha önce görülmeyen balon balığının artık denizlerde yaşamaya başladığını belirten Kurum, ülkede obruklar oluştuğunu, doluların büyüklüğü ve yağışların şiddetinin artmaya başladığını belirterek, "Bu anlamda biz de ülke olarak iklim değişikliğiyle ilgili mücadelemizi kararlı şekilde sürdürmek zorundayız." dedi.

Antalya'da yaşanan hortumlar, Karadeniz'de yaşanan heyelan ve sel olaylarının şehirlere çok ciddi zararlar verdiğini vurgulayan Kurum, şöyle devam etti:

"Eğer iklim değişikliğinin etkilerini dikkate almazsak ve buna ilişkin tedbir almazsak çok daha vahim tabloların ortaya çıkabileceğini gördük. Dolayısıyla bu artık bir milli güvenlik meselesidir. Şehrimizin, vatandaşımızın güvenliğini, canını malını ilgilendiren bir meseledir. Bu meseleye ilişkin topyekün bir duruş sergilemeliyiz."

- İç Anadolu Bölgesi Eylem Planı hazırlanıyor

Bakan Kurum, bölge bölge de iklim değişikliğine ilişkin eylem planları hazırladıklarını, yedi bölge için çalışmaları başlattıklarını vurgulayan Kurum, "İlk olarak Karadeniz Bölgemizden başladık ve eylem planımızı açıkladık. Şimdi ikinci olarak İç Anadolu Bölgemizin eylem planı hazırlığını yapıyoruz. Diğer bölgelerimizi de en kısa sürede hazırlayacağız." diye konuştu.

Kurum, artık dünyanın tüm gündeminin iklim değişikliği ve etkileri olacağını belirterek, bu nedenle iklim değişikliğine ilişkin kararlı duruşun daha da artırılması ve devam ettirilmesi gerektiğini kaydetti.
Anadolu Ajansı
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