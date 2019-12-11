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TDK sözlüğündeki 'kadın'la ilgili ifadelere tepki

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz: Sözlükteki kadınları alenen aşağılayan, hakaret eden ifadelerin ivedilikle çıkarılması, sözlüğün güncellenmesi gerekmektedir
 11 Aralık 2019 11:58
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TDK sözlüğündeki 'kadın'la ilgili ifadelere tepki

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde kadınları alenen aşağılayan, hakaret eden ifadelerin bulunduğunu belirterek, bu ifadelerin ivedilikle çıkarılması ve sözlüğün güncellenmesi gerektiğini belirtti.

Yavuzyılmaz, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, "kadın cinayetlerinin katillerinden birinin de kadına şiddeti özendiren zihniyetin kendisi olduğunu" söyledi.

Bu zihniyetin birçok devlet kurumuna da sızdığını öne süren Yavuzyılmaz, "TDK sözlüğünde bazı kelimelerin tanım ve örnekleri cinsiyet ayrımcılığı ve kadına yönelik şiddet içeren hatta hakaret sayılabilecek ifadeleri barındırmaktadır. Bu tanımlar ve örnekler ile kadınlarımız Türk Dil Kurumu tarafından alenen aşağılanmaktadır." diye konuştu.

TDK'nin güncel sözlüğündeki "kirli" kelimesinin karşılığında "aybaşı durumunda bulunan" tanımı ve parantez içinde "kadın" yazdığını ifade eden Yavuzyılmaz, "esnaf" kelimesinin ise "kötü yola sapmış kadın" olarak tanımlandığını, "serbest", "müsait", "oynak" kelimelerinin benzer şekilde kötü karşılıkları bulunduğunu kaydetti.

Yavuzyılmaz, "TDK, kadına şiddetin normal ve kabul edilebilir bir davranış olduğu yolunda mesaj vermektedir. Kadına şiddet ve hakaret içerikli bir dilin TDK sözlüğünde kullanılmasına izin veren devlet kurumu yetkililerinin şiddete dolaylı katkıda bulunduğu söylenebilir." dedi.

Bu kelimelerin "ölü kelimeler" olduğunu belirten Yavuzyılmaz, verdikleri iki soru önergesine gelen yanıtlarda, geçmişte, çeşitli edebi metinlerde bu ifadelerin kullanılmış olmasının mazeret gösterildiğini ve sağlıksız bakış açısının yaşatılmasının sağlandığını savundu. Yavuzyılmaz, şöyle konuştu:

"TDK güncel sözlüğü bir küfürler sözlüğü değildir. 'Artı 18' ibaresi konulması gereken bir sözlük değildir. 'Güncel' olarak ifade edilen bu sözlükteki kadınları alenen aşağılayan, hakaret eden ifadelerin ivedilikle çıkarılması, sözlüğün güncellenmesi gerekmektedir. Bu ayıbı Kültür ve Turizm Bakanlığının en hızlı şekilde ortadan kaldırmasını tüm kadınlar adına ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları adına talep ediyorum."

- Libya ile dostluk grubu kurulması talebi

Yavuzyılmaz, Türkiye ile Libya arasında parlamentolar arası dostluk grubunun 24. Döneme kadar olduğunu ancak Libya'daki iç karışıklık nedeniyle bu sürecin askıya alındığını hatırlattı.

Yakın zamanda atılan adımların bir dostluk grubu kurulmasını zorunlu kıldığını dile getiren Yavuzyılmaz, "CHP olarak bu eksikliğin giderilmesi için Meclis Başkanlığına yazılı dilekçeyle başvuruda bulunduk. Meclis Başkanlığının, Türkiye ile Libya arasında bir dostluk grubunun tekrar kurulmasını Genel Kurula getirmesini ve ilişkilerin kuvvetlendirilerek devam ettirilmesinin sağlanmasını istedik." diye konuştu.

Anadolu Ajansı
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