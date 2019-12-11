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Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 11 Aralık 2019 12:04
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Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları5,81005,8110
Avro6,44106,4420
Sterlin7,61007,6480
ANKARA
ABD Doları5,78005,8400
Avro6,40006,4700
Sterlin7,54807,6970
Anadolu Ajansı
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