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YDS/3 sonuçları açıklandı

ÖSYM, YDS/3 sınav sonuçlarını açıkladı
 11 Aralık 2019 12:04
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YDS/3 sonuçları açıklandı

2019-YDS/3 Sınav Sonuçları Açıklandı

01 Aralık 2019 tarihinde ingilizce dilinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (2019-YDS/3) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 11 Aralık 2019 tarihinde saat 11.55'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2019-YDS/3 Sınav Sonuçları

YDS/3 Sınavı Cevap Kağıtları ve Aday Cevapları Erişime Açıldı
Memurlar.Net
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