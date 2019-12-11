YDS/3 sonuçları açıklandı
ÖSYM, YDS/3 sınav sonuçlarını açıkladı
|11 Aralık 2019 12:04
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2019-YDS/3 Sınav Sonuçları Açıklandı
01 Aralık 2019 tarihinde ingilizce dilinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (2019-YDS/3) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 11 Aralık 2019 tarihinde saat 11.55'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞIYDS/3 Sınavı Cevap Kağıtları ve Aday Cevapları Erişime Açıldı
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