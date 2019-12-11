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TCMB repo ihalesiyle piyasaya 3 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 18 Aralık vadeli repo ihalesi ile piyasaya 3 milyar lira verdi
 11 Aralık 2019 12:11
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TCMB repo ihalesiyle piyasaya 3 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 18 Aralık vadeli repo ihalesi ile piyasaya 3 milyar lira verdi.

İhaleye 3 milyar liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 14,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 15,01 seviyesinde gerçekleşti.
Anadolu Ajansı
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