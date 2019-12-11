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FETÖ maaş promosyonlarını rüşvet olarak kullanmış

FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan ve hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan dava açılan muvazzaf asker H.K. etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak, örgütün iç yüzünü anlattı
 11 Aralık 2019 12:23
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FETÖ maaş promosyonlarını rüşvet olarak kullanmış

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan ve hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan dava açılan muvazzaf asker H.K. etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak verdiği ifadesinde, örgütün maaşın haricinde bankaya yatan promosyon paralarını da topladığını ve bu paraların rüşvet amacıyla kullanıldığının kendisine söylendiğini anlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada ''Sabit hat-ankesör''den arandığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan açılan davada tutuksuz yargılanan muvazzaf asker H.K'nin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak savcılıkta verdiği ifadenin detayları ortaya çıktı.

İtirafçı astsubay, örgütle lise yıllarında tanıştığını anlatarak, üniversite sınavlarına hazırlandığı dönemde örgütün kendisini askeri okullara yönlendirdiğini söyledi. Örgütün dershanesine gittiğini ancak gerçek adıyla değil sahte bir isimle kursa kayıt yaptıklarını belirten astsubay H.K, Ankara'da örgüt evinde kaldığı, kendilerinden sorumlu sivil şahıslar ile evde kalanların isimlerini tek tek saydı.

Kendilerinden sorumlu kişiler tarafından sabit hattan aranarak toplantıya çağrıldığını anlatan itirafçı H.K, toplantılarda ilk önce sohbet yapılıp namaz kılındığını, akabinde örgüt elebaşısı Fetullah Gülen'in videoları izletilerek kitaplarının okutulduğunu anlattı.

Askeri okul sırasında kendilerinden sorumlu sivil şahsın bazı tedbir kurallarından bahsettiğini anlatan itirafçı asker, tedbirle ilgili kendilerine söylenenleri şöyle aktardı:

''Kendi (sivil şahıs) numarasını kağıda yazdı. 'Ezberle ve kağıdı yırt at.' dedi. 'Beni arama, sadece çok zor durumda kalırsan kendi telefonundan değil dışarIdan kontörlü sabit hattan arayarak ulaş.' dedi. 'Okulda namazı ima yoluyla kılacaksın.' Buna istinaden örgüt elebaşısı Gülen'in söylemi olan 'Ben bütün namazlarımı bu şekilde kılınan bir vakit namaza değişirim.' cümlesini öğütledi. Abdest yerine teyemmüm almam söylendi. Dini kitaplardan uzak durmam, dini duygularımın olduğunu kimsenin bilmemesini yoksa okuldan beni atacaklarını tembihledi. (Grubunuzda olan (örgütten) arkadaşınızla, bu durumu okulda asla konuşmayacaksınız.)''

- ''(Askeriyede dinini tam anlamıyla yaşayanları atarlar) diye kandırdılar''

Yeni görev yerine atandıktan sonra kendisinden sorumlu sivil şahıs ile görüşmeye başladıklarını, bu görüşmelerde yine örgüt elebaşının kitaplarının okutulduğu ve videolarının izletildiğini dile getiren Astsubay H.K, ''Maaşımızı aldığımız döneme gelen sohbetlerdeki buluşmalarımızda bizlerden maaşımızın yüzde 10'unu ayrıca bankanın yatırdığı promosyon parasının haram olduğunu ve bu paraları onlara vermemiz gerektiğini, onların da promosyon paralarını işlerini yaptırabilmek için rüşvet olarak kullandıklarını söylüyordu. Ben ve diğer arkadaşlarımız, maaşımızın yüzde 10'nu ve banka promosyon parasını veriyorduk.'' dedi.

H.K, 2014 yılında yapılan sohbetlerde örgüt sorumlusu şahısların, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'ın karşısında hangi aday güçlü ise onun desteklenmesi gerektiğini söylediği ve ayrıca görev yerlerinde kendilerinden olmayan rütbeliler hakkında bilgi istediklerini anlattı.

Bu görüşmelerin 15 Temmuz darbe girişimine kadar sürdüğünü belirten itirafçı astsubay H.K, ''Darbe girişiminden sonra bir daha irtibata geçmedim. Zaten beni arayan da olmadı. Bu yapıya art niyetli olduklarını bilmeden katıldım. Dini duygularımız olması sebebiyle Allah rızası için bir araya geldik. Bize gizli gizli görüşmemizin sebebini, 'Askeriyede dinini tam anlamıyla yaşayanları atarlar, askeriye dini sevmez.' gibi söylemler söyleyerek kandırdılar. Bu yaptıklarımdan dolayı pişmanım.'' ifadelerini kullandı.

İfadesinde örgüte mensup tüm kişilerin isimlerini veren ve teşhis eden sanık astsubayın yargılaması sürüyor.

Anadolu Ajansı
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