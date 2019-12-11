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Kastamonu'da tır ile panelvan çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
Kastamonu'da tır ile panelvanın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
|11 Aralık 2019 12:25
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