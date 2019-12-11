PKK'lı 3 terörist sınır kapısında teslim oldu
Terör örgütü PKK'dan kaçan 3 terörist Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu
|11 Aralık 2019 12:34
|Yazdır
Terör örgütü PKK'dan kaçan 3 terörist Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.
Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarından kaçıp geldikleri Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olan 3 terörist gözaltına alındı.
Teröristlerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|FETÖ'cülerin Almanya'daki 'iltica tezgahı' ortaya çıktı
11 Aralık 2019 13:58
|FETÖ'nün 33 gaybubet evine baskın: 22 kişi yakalandı
11 Aralık 2019 13:49
|Darbeci generallerin 'imamı'na hapis istendi
11 Aralık 2019 13:48
|FETÖ sanığının eşinden 'Büfelerden ben arıyordum' savunması
11 Aralık 2019 13:25
|Hatay'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
11 Aralık 2019 13:05
|ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Topuz'un tutukluluğuna devam
11 Aralık 2019 12:57
|FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası
11 Aralık 2019 12:41
|Darbe girişiminin failleri cezasız kalmadı
11 Aralık 2019 12:33
|FETÖ maaş promosyonlarını rüşvet olarak kullanmış
11 Aralık 2019 12:23
|Tokat'ta FETÖ'nün 'il yapılanması' operasyonunda 15 kişi yakalandı
11 Aralık 2019 12:22