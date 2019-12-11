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İstanbul BİM: Kadroya geçen taşeron personel nakil olabilir

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, kadroya geçen taşeron personelin, aynı kurum içinde olmak kaydıyla, başka bir ile nakil olabileceğine karar verdi.
 11 Aralık 2019 12:36
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İstanbul BİM: Kadroya geçen taşeron personel nakil olabilir

İstanbul'da yaşanan olayda, kadroya geçen ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünde çalışan bir taşeron personel, eşinin Van'a atanmasından dolayı, Van iline nakil istemiş ancak bu talebi reddedilmiştir.

talebin reddi sonrasında dava açılmış, Davayı İstanbul 8. İdare Mahkemesi davacı lehine sonuçlandırmıştır. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi de bu kararı onamıştır.

İŞTE MAHKEME KARARI
Memurlar.Net - Özel

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