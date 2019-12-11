FETÖ'cülerin Almanya'daki 'iltica tezgahı' ortaya çıktı		 
Karizmatik kışlık kazak ve hırka seçimleri		 
İstanbul'da barajların doluluk oranı 10 yılın en düşüğünde		 
Türkiye'den, 455 bin kişinin kredi kartı bilgisi çalındı		 
Yusuf Büyük vekaleten yürüttüğü görevi devretti		 
Tesla Cybertruck ve Ford F-150 böyle çekişti Video		 
Grip ve nezle olduğunuzda sakın bu yiyecekleri yemeyin! Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bu paranın değeri tam 50 bin TL

Kahramanmaraşta'ta esnaf Eshabil Nalbantbaşı, hatalı basımdan dolayı sağ üst köşesindeki 50 sayısının 0 rakamının tamamı, 5 rakamının da bir kısmı olmayan 50 lirayı 50 bin liraya satıyor. Nalbantbaşı, bir bankaya gönderip, kontrol ettirdiği paranın Türkiye Merkez Bankası tarafından hatalı basıldığını ve Türkiye'de sadece bir tane, onun da kendisinde olduğunu söyledi
 11 Aralık 2019 12:45
Yazdır
Bu paranın değeri tam 50 bin TL

Kahramanmaraş Sanayi Sitesi'nde esnaf Eshabil Nalbantbaşı, antika ve ilginç eşyalara merakı olduğunu hatta koleksiyon yaptığını belirtti. İş yerine gelen bir kişinin, ofisinde antika eşyaları görünce kendisinde 50 lira olduğunu ancak bir özelliği nedeniyle antika değeri taşıdığını söylediğini belirten Nalbantbaşı, "Hiç tanımadığım bir kişi ofisime geldi ve bunları görünce ben de antikaya merakımın olduğunu söyledim. Kendisinde de ilginç bir para olduğunu ve antika değeri taşıdığını belirtti. Ben de ilgilendiğimi söyledim. Parayla ilgilenmiyorum ama tesbih ve maket araç koleksiyonum var onun için getirmesini istedim" dedi.


Hatalı basım olduğunu iddia ettiği 50 lirayı, 50 bin liraya satıyor

'PARA MAKİNEDEN GEÇTİ'

Bir süre sonra o müşterinin parayı getirdiğini belirten Eshabil Nalbantbaşı, "Arkadaş parayı getirdi ve ben de parayı kontrol için bankaya gönderdim sahte olabilir diye ama para makineden geçti. Ben de yüksek bir fiyata parayı satın aldım. Bu da artık koleksiyonumun bir parçası oldu" diye konuştu.

'50 BİN LİRA İSTİYORUM'

Paranın gerçek olması nedeniyle çok ilginç ve antika değerinde olduğunu ifade eden Eshabil Nalbantbaşı, parayla ilgili bir hafta araştırma yaptığını söyledi. Yaptığı araştırmada sadece aynı özellikte olan 100 liranın olduğunu, kendisindeki 50 lira gibi rakamı eksik basılmış başka bir 50 lira bulunmadığını ifade eden Nalbantbaşı şöyle konuşu:

"Bir hafta boyunca internetten araştırdım ama böyle eksik basılan başka bir 50 lira yok. Günümün 12 saatini ayırdım bununla ilgili girdiğim tüm sitelerde taradım. 100'lük banknot gördüm fakat 50'lik hiç yok. Bu paradan Türkiye'de bir tek ben de olduğunu zannediyorum. Bu para, Türkiye Merkez Bankası tarafından basılmış olup, sıfırı eksiktir. Kıymetli bir para olduğu için antika değeri taşıyor ve ben de parayı aldım. Değerlendirmek istiyorum. Paranın 0'ı eksik ve 50 TL değil de 5 TL gibi gözüküyor. Ayrıca 5 liranın da bir kısmı eksik. Bundan dolayı parayı değerlendirmek istiyorum. Para, merkez bankasının basmış olduğu bir paradır. Arka yüzü tamamıyla doğru, hiçbir eksiği yoktur. Sadece ön yüzündeki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün olduğu sağ tarafta 0'ı eksiktir. Bunun için antika değeri olduğunu düşünüyorum. Para koleksiyonu olan bir arkadaşa satmak istiyorum. Benim para koleksiyonum olsa satmayacaktım ama değerini bilen, koleksiyon yapan bir arkadaşa satmak istiyorum ve 50 bin lira istiyorum ama koleksiyoncu ise vereceğim."
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türkiye organ naklinde dünyada ilk üçte
11 Aralık 2019 13:46		 Google'da en çok bunları aradık
11 Aralık 2019 13:42
Boşanabilmek için 18 yıldır görmediği eşini arıyor
11 Aralık 2019 13:38		 57 yıllık televizyona 10 bin lira değer biçildi
11 Aralık 2019 13:35
Hac ön kayıtları için son 3 gün
11 Aralık 2019 13:13		 Biber gazı silah sayılır mı? Uzmanlar farklı görüşe sahip
11 Aralık 2019 12:48
'Fermuar' açılmıyor, ambulanslar yolda kalıyor
11 Aralık 2019 12:18		 İlk kırmızı kodlu uyarının yapıldığı Antalya'da yağış başladı
11 Aralık 2019 11:19
Marmara Bölgesi'nde öğleden sonra yağmur ve sağanak uyarısı
11 Aralık 2019 09:51		 Milletvekilleri arabuluculuk sınavında sınıfta kaldı
11 Aralık 2019 07:54
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:04 - Bakan Ersoy, RTÜK Başkanı'nın maaşını açıkladı14:02 - Güvenlik soruşturmaları hakkında yeni yasa teklifi çalışmaları başladı!13:58 - FETÖ'cülerin Almanya'daki 'iltica tezgahı' ortaya çıktı13:53 - İstanbul'da barajların doluluk oranı 10 yılın en düşüğünde13:49 - FETÖ'nün 33 gaybubet evine baskın: 22 kişi yakalandı13:48 - Darbeci generallerin 'imamı'na hapis istendi13:46 - Türkiye organ naklinde dünyada ilk üçte13:42 - Google'da en çok bunları aradık13:38 - Boşanabilmek için 18 yıldır görmediği eşini arıyor13:35 - 57 yıllık televizyona 10 bin lira değer biçildi
13:30 - 'Terör örgütü bir dağılma ve çözülme süreci yaşıyor'13:28 - '318 kadın cinayeti kurbanından, 19'unda tedbir kararı vardı'13:25 - FETÖ sanığının eşinden 'Büfelerden ben arıyordum' savunması13:23 - İşte 420 bin TL'lik Apple13:21 - Türkiye'den, 455 bin kişinin kredi kartı bilgisi çalındı13:18 - TBMM'de '15 Temmuz' söylemleri tansiyonu yükseltti13:13 - Hac ön kayıtları için son 3 gün13:12 - Borsa, günün ilk yarısında yatay seyretti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Milletvekilleri arabuluculuk sınavında sınıfta kaldı
Rizeliler bile bu atama karşısında pes etti
SGK 2019-2023 stratejik planında yer aldı: 3600 ek gösterge düzenlemesi SGK'yı zora sokar
Bakanlık'tan, yeşil ve gri pasaport açıklaması
Soylu 'kamuoyu ilk defa duyacak' dedi ve anlattı
Özel okullara 'koruma kalkanı' geliyor
İşe iade edilen işçilerin sayısı 4'e ulaştı
Abdülhamit'in torunu Külliye'de
7 yaşındaki öğrenciyi şırıngalı çikolata mı öldürdü?
Bu paranın değeri tam 50 bin TL
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Sabrı ziyan etmek 2
2020 3
Halı ile evlenen kadın 2
Yılın son günlerinde 2019 a veda notu 2
yeni yıldan beklentiler 3
Kıdem tazminatı 1
kıdem tazminatı caiz değildir 1
bir yanlışlık olmalı 3
ön izleme 3
letgo 2
SON İLANLAR
Süleyman Demirel Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bursa Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Gazi Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Çankırı Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Nazilli Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi 5 İşçi Alacak
Hitit Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam