Ahmet Davutoğlu'nun partisinin ismi YAP değilmiş

Önümüzdeki hafta yeni partisinin resmi duyurusunu yapmaya hazırlanan Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu partinin adı ve logosuna dair dün medyaya bazı bilgiler sızmıştı.

İddiaya göre Davutoğlu'nun yeni partisinin ismi Yaşam ve Adalet Partisi olacak. Partinin kısaltması ise YAP olarak kullanılacak. Davutoğlu'nun yeni partisinin logosu olarak da hilal içindeki adalet terazisi seçildi deniyordu.

Gazeteci Kemal Öztürk yeni partinin adının Yaşam ve Adalet Partisi olmadığını öne sürdü. Twitter hesabından mesaj yayınlayan Kemal Öztürk, Davutoğlu'nun partisinin gerçek ismini ise açıklamadı.

Ahmet Davutoğlu'nun yeni partinin logosu ve ismi paylaşılan 'parti tüzük' dosyasının üzerinde yazıyordu.

Cuma günü dilekçe veriyor

Davutoğlu bu hafta Cuma (13 Aralık) günü ya da önümüzdeki hafta Pazartesi günü (16 Aralık) partisinin resmi kuruluşu için işlemleri başlatacak. Ahmet Davutoğlu'nun tabelasını asmaya hazırlandığı partide Türkiye'nin Avusturya Büyükelçisi Ümit Yardım da yer alıyor. 58 yaşında olan Ümit Yardım, Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde Moskova Büyükelçiliği görevini yürütüyordu. 2016'dan sonra Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığına getirilen Yardım bu yıl Viyana Büyükelçiliği görevine atanmıştı.

Eski YÖK Başkanı olan Polonya Büyükelçisi Yusuf Ziya Özcan da partide

Yeni partideki bir diğer bürokrat ise eski YÖK Başkanı olan Polonya Büyükelçisi Yusuf Ziya Özcan... Partide Kürt kökenlilerin yanı sıra gayri müslimlerle birlikte geniş bir temsil sağlanmaya çalışılacak. Alevi kesiminden ise Dinçer Türkmen ve Doğan Demir partideki isimler olacak.

Erol Olçak'ın eşi de katıldı

AK Parti'nin efsane seçim reklamlarını hazırlayan merhum Erol Olçok'un eski eşi Nihal Olçok da Davutoğlu'nun partisine katıldı. Erol Olçok oğlu ile birlikte 15 Temmuz darbe girişimine direnirken köprüde şehit edilmişti.

Partisinin kurullarında 25 kadın ile 25 genç isme yer verdi

Ahmet Davutoğlu partisinin kurullarında 25 kadın ile 25 genç isme yer verdi. Yeni partinin milletvekilleri ise ön seçimle belirlenecek.

Başkanlık yerine parlamenter sistem

Ahmet Davutoğlu ittifaklara şimdilik sıcak bakmıyor. Hedefini 50+1 alarak tek başına iktidar gelmek olarak belirledi. İktidara geldiği taktirde ise başkanlık sistemi yerine yeni bir parlamenter sistem hedefliyor. Bu sistemin Almanya, Fransa, Hollanda karışımı olması planlanıyor.

Partilerden milletvekili transferi yapmayı düşünmüyor

Davutoğlu ilk planda siyasi partilerden milletvekili transferi yapmayı düşünmüyor. Fakat bir erken seçim söz konusu olursa ve partinin seçime katılamama ihtimali ortaya çıkarsa, vekil transferi yapacak. İddiaya göre İYİ Parti ile HDP saflarından Davutoğlu'nun partisine geçmek isteyenler var.