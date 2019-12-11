FETÖ'cülerin Almanya'daki 'iltica tezgahı' ortaya çıktı		 
Karizmatik kışlık kazak ve hırka seçimleri		 
İstanbul'da barajların doluluk oranı 10 yılın en düşüğünde		 
Türkiye'den, 455 bin kişinin kredi kartı bilgisi çalındı		 
Yusuf Büyük vekaleten yürüttüğü görevi devretti		 
Tesla Cybertruck ve Ford F-150 böyle çekişti Video		 
Grip ve nezle olduğunuzda sakın bu yiyecekleri yemeyin! Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye'de cinayet vakaları azaldı

İçişleri Bakanlığı: 2019 yılının 11 aylık döneminde meydana gelen cinayet olaylarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,2'lik bir düşüş görülürken, olayların yüzde 97,3'ü aydınlatıldı
 11 Aralık 2019 13:09
Yazdır
Türkiye'de cinayet vakaları azaldı

İçişleri Bakanlığı, Türkiye'de kasten adam öldürme vakalarında 2019'un 11 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,2 azalma olduğunu, olayların ise yüzde 97,3'ünün aydınlatıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yeni güvenlik anlayışı doğrultusunda oluşturulan politika belgeleri, uygulanan yeni stratejiler sonuç vermeye başladı.

İzlenen yeni politikalar ve alınan önlemler nedeniyle hırsızlık, yankesicilik, yağma, gasp gibi mal varlığına karşı işlenen olaylarda ciddi oranlarda düşüş yaşanırken, kasten adam öldürme olaylarındaki azalma da devam etti.

2019 yılının 11 aylık döneminde meydana gelen cinayet olaylarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,2'lik bir düşüş görülürken, olayların yüzde 97,3'ü aydınlatıldı.

11 aylık dönemde meydana gelen cinayet vaka sayısı 1745'ten 1620'ye düştü.

- 2018'de de yüzde 14 azalmıştı

Güvenlik güçlerince yürütülen önemli uygulamalar ve denetimlerle işlenen cinayet vakalarında 2018 yılında da önemli bir azalma olmuştu.

2018 yılında kasten adam öldürme olayları bir önceki döneme göre yüzde 14 azalmış, olayların yüzde 98'i aydınlatılmıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türkiye'den, 455 bin kişinin kredi kartı bilgisi çalındı
11 Aralık 2019 13:21		 Özel Harekat polislerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı
11 Aralık 2019 12:28
Kastamonu'da tır ile panelvan çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
11 Aralık 2019 12:25		 Diyarbakır'da terör operasyonu: 17 gözaltı
11 Aralık 2019 12:12
Sevgilisini boşluğa iten araştırma görevlisi tahliye edildi
11 Aralık 2019 11:56		 50 liralık borç yüzünden arkadaşını bıçakla öldürdü
11 Aralık 2019 11:30
'İklim değişikliği artık milli güvenlik meselesidir'
11 Aralık 2019 11:17		 7 yaşındaki öğrenciyi şırıngalı çikolata mı öldürdü?
11 Aralık 2019 11:13
Trabzonspor'dan 83 kişi hakkında suç duyurusu
11 Aralık 2019 11:06		 Mardin'de terör operasyonu: 11 gözaltı
11 Aralık 2019 10:57
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:04 - Bakan Ersoy: RTÜK Başkanı sadece üye olarak 13.200 lira maaş alıyor14:02 - Güvenlik soruşturmaları hakkında yeni yasa teklifi çalışmaları başladı!13:58 - FETÖ'cülerin Almanya'daki 'iltica tezgahı' ortaya çıktı13:53 - İstanbul'da barajların doluluk oranı 10 yılın en düşüğünde13:49 - FETÖ'nün 33 hücre evine baskın: 22 kişi yakalandı13:48 - Darbeci generallerin 'imamı'na hapis istendi13:46 - Türkiye organ naklinde dünyada ilk üçte13:42 - Google'da en çok bunları aradık13:38 - Boşanabilmek için 18 yıldır görmediği eşini arıyor13:35 - 57 yıllık televizyona 10 bin lira değer biçildi
13:30 - 'Terör örgütü bir dağılma ve çözülme süreci yaşıyor'13:28 - '318 kadın cinayeti kurbanından, 19'unda tedbir kararı vardı'13:25 - FETÖ sanığının eşinden 'Büfelerden ben arıyordum' savunması13:23 - İşte 420 bin TL'lik Apple13:21 - Türkiye'den, 455 bin kişinin kredi kartı bilgisi çalındı13:18 - TBMM'de '15 Temmuz' söylemleri tansiyonu yükseltti13:13 - Hac ön kayıtları için son 3 gün13:12 - Borsa, günün ilk yarısında yatay seyretti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Milletvekilleri arabuluculuk sınavında sınıfta kaldı
Rizeliler bile bu atama karşısında pes etti
SGK 2019-2023 stratejik planında yer aldı: 3600 ek gösterge düzenlemesi SGK'yı zora sokar
Bakanlık'tan, yeşil ve gri pasaport açıklaması
Soylu 'kamuoyu ilk defa duyacak' dedi ve anlattı
Özel okullara 'koruma kalkanı' geliyor
İşe iade edilen işçilerin sayısı 4'e ulaştı
Abdülhamit'in torunu Külliye'de
7 yaşındaki öğrenciyi şırıngalı çikolata mı öldürdü?
Bu paranın değeri tam 50 bin TL
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Yılın son günlerinde 2019 a veda notu 2
Kıdem tazminatı 1
07.12.2019 galatasaray vs a.alanyaspor maci 2
Sabrı ziyan etmek 2
ihlas finans,kombassan holdig,yimpaş,imar bankası ve diğerleri 1
11.12.2019 psg vs galatasaray maçı 2
ferdi kadıoğlu 1
120 bin dolarlık çalışma 2
letgo 2
nerelisin 3
SON İLANLAR
Süleyman Demirel Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bursa Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Gazi Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Çankırı Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Nazilli Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi 5 İşçi Alacak
Hitit Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam