Yusuf Büyük vekaleten yürüttüğü görevi devretti		 

Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Yusuf Büyük, bu göreve ilave olarak Ortaöğretim Genel Müdürlüğü görevini vekaleten yürütmekteydi.

Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bugün, 2016'dan bu yana Gaziantep İl Müdürü olarak görev yapan Cengiz Mete atandı.

Bakanlıkta düzenlenen törenle, Yusuf Büyük, vekaleten yürüttüğü Ortaöğretim Genel Müdürlüğü görevini Gaziantep İl Müdürü Cengiz Mete'ye devretti.

Yusuf Büyük, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü görevini yürütmeye devam ediyor.

CENGİZ METE KİMDİR?

1974 yılında İstanbul'da doğan İl Milli Eğitim Müdürümüz Cengiz METE, ilkokul ve ortaokulu İstanbul'da, Lise öğrenimini ise Yalova'da tamamladı. Lise öğreniminin ardından İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü'ne girdi. Üniversite eğitiminin ardından Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bölümünde Tezli Yüksek Lisans yaptı. Meslek yaşamına 1995 yılında öğretmen olarak Van ili Hüsrevpaşa İlköğretim Okulu'nda başladı. Daha sonra İstanbul ve Yalova İllerinde öğretmenlik görevini sürdürdü.

Öğretmenlik görevlerinden sonra, Yalova Sugören İsmet Koçhan İlköğretim Okulu, Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi, Şehit Osman Altınkuyu Anadolu Lisesi ve Termal Yatılı İlköğretim Bölge Okulu'nda yöneticilik (müdür yardımcılığı, müdür başyardımcılığı, müdürlük) görevlerinde bulundu.

Öğretmenlik ve eğitim yöneticiliği görevlerinin yanı sıra çeşitli vakıf, dernek, sendika ve spor kulüplerinde; yöneticilik, kuruculuk ve yönetim kurulu üyeliği görevleri yaptı. 2011-2013 yılları arsında Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Yalova Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, 2013-2014 yılları arasında Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 26 Haziran 2014 tarihinde Yalova İl Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Cengiz METE, 22 Mart 2016 tarihinden 10 Aralık 2019 tarihine kadar Gaziantep İl Milli Eğitim müdürü olarak görev yaptı.

11 Aralık 2019 tarihinde Ortaöğretim Genel Müdürü olarak göreve başlamıştır