TBMM'de '15 Temmuz' söylemleri tansiyonu yükseltti
CHP'lilerin 15 Temmuz'a ilişkin söylemlerinin ardından Meclis Genel Kurulu'nda çıkan tartışmanın ardından oturuma ara verildi
|11 Aralık 2019 13:18
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Meclis Genel Kurulu'nda tansiyonun yükseldiği dakikalar yaşandı.
CHP'nin 15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin olarak 'kontrollü darbe' sözleri tartışma açtı.
AK Parti Milletvekili Yılmaz Tunç, "Kontrollü darbe söylemi, FETÖ'nün ekmeğine yağ sürüyor" diyerek CHP'lilere tepki gösterdi.
Tartışma uzamasıyla birlikte Genel Kurul'da oturuma ara verilmek zorunda kalındı.
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