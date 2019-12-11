İşte 420 bin TL'lik Apple
|11 Aralık 2019 13:23
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Standart sürümde şu özellikler yer alıyor...
3,5 GHz 8 çekirdekli Intel Xeon W işlemci, 4,0 GHz'e kadar Turbo Boost
32 GB (4x8 GB) DDR4 ECC bellek
8 GB GDDR5 belleğe sahip Radeon Pro 580X
256 GB SSD depolama
Ayaklı paslanmaz çelik muhafaza
Magic Mouse 2
Sayısal Tuş Takımlı Magic Keyboard / Türkçe Q Klavye
Mac Pro'yu en yüksek donanıma sahip hale getirdiğinizde ise fiyat 420 bin 397 TL'ye çıkıyor.
Bu versiyonda ise şu özelliklere yer verilmiş...
2,5 GHz 28 çekirdekli Intel Xeon W işlemci, 4,4 GHz'e kadar Turbo Boost
1,5 TB (12x128 GB) DDR4 ECC bellek
Her biri 2x32 GB HBM2 belleğe sahip iki adet Radeon Pro Vega II Duo
4 TB SSD depolama
Apple Afterburner kart
Tekerlekli paslanmaz çelik muhafaza
Magic Mouse 2 + Magic Trackpad 2
Sayısal Tuş Takımlı Magic Keyboard / Türkçe Q Klavye
Final Cut Pro X
Logic Pro X
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