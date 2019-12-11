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İşte 420 bin TL'lik Apple

Apple Mac Pro'nun tam paket versiyonunun Türkiye fiyatı açıklandı. İşte tam donanımlı versiyonu 420 bin TL fiyat etiketine sahip olan bilgisayarın özellikleri...
 11 Aralık 2019 13:23
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İşte 420 bin TL'lik Apple

Standart sürümde şu özellikler yer alıyor...

3,5 GHz 8 çekirdekli Intel Xeon W işlemci, 4,0 GHz'e kadar Turbo Boost

32 GB (4x8 GB) DDR4 ECC bellek

8 GB GDDR5 belleğe sahip Radeon Pro 580X

256 GB SSD depolama

Ayaklı paslanmaz çelik muhafaza

Magic Mouse 2

Sayısal Tuş Takımlı Magic Keyboard / Türkçe Q Klavye

Mac Pro'yu en yüksek donanıma sahip hale getirdiğinizde ise fiyat 420 bin 397 TL'ye çıkıyor.

Bu versiyonda ise şu özelliklere yer verilmiş...

2,5 GHz 28 çekirdekli Intel Xeon W işlemci, 4,4 GHz'e kadar Turbo Boost

1,5 TB (12x128 GB) DDR4 ECC bellek

Her biri 2x32 GB HBM2 belleğe sahip iki adet Radeon Pro Vega II Duo

4 TB SSD depolama

Apple Afterburner kart

Tekerlekli paslanmaz çelik muhafaza

Magic Mouse 2 + Magic Trackpad 2

Sayısal Tuş Takımlı Magic Keyboard / Türkçe Q Klavye

Final Cut Pro X

Logic Pro X

NTV
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