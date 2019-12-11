İşte 420 bin TL'lik Apple

Standart sürümde şu özellikler yer alıyor...

3,5 GHz 8 çekirdekli Intel Xeon W işlemci, 4,0 GHz'e kadar Turbo Boost

32 GB (4x8 GB) DDR4 ECC bellek

8 GB GDDR5 belleğe sahip Radeon Pro 580X

256 GB SSD depolama

Ayaklı paslanmaz çelik muhafaza

Magic Mouse 2

Sayısal Tuş Takımlı Magic Keyboard / Türkçe Q Klavye

Mac Pro'yu en yüksek donanıma sahip hale getirdiğinizde ise fiyat 420 bin 397 TL'ye çıkıyor.

Bu versiyonda ise şu özelliklere yer verilmiş...

2,5 GHz 28 çekirdekli Intel Xeon W işlemci, 4,4 GHz'e kadar Turbo Boost

1,5 TB (12x128 GB) DDR4 ECC bellek

Her biri 2x32 GB HBM2 belleğe sahip iki adet Radeon Pro Vega II Duo

4 TB SSD depolama

Apple Afterburner kart

Tekerlekli paslanmaz çelik muhafaza

Magic Mouse 2 + Magic Trackpad 2

Sayısal Tuş Takımlı Magic Keyboard / Türkçe Q Klavye

Final Cut Pro X

Logic Pro X