57 yıllık televizyona 10 bin lira değer biçildi
|11 Aralık 2019 13:35
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1962 yapımı olan ve hala sorunsuz olarak karasal yayınları çeken Alman markası televizyon, Çanakkale'deki bir antikacıda 10 bin liradan satışa çıkarıldı.
Çanakkale'de yaklaşık 10 yıldır antika dükkanı işleten 63 yaşındaki Barbaros Işıkar, 2 sene önce Almanya'dan Türkiye'ye göç eden bir aileden aldığı 1962 yapımı Alman markası televizyonu 10 bin liradan satışa çıkarınca vatandaşların ilgi odağı oldu. Hala sorunsuz olarak çalışan ve karasal yayınları mavi-beyaz renkle çeken 57 yaşındaki televizyonun bir de açılır-kapanır penceresi bulunuyor. Görenlerin dikkatle incelediği tarihi televizyona taliplerin çıktığını ancak fiyatta anlaşamadıklarını belirten Işıkar, bu ürünün dükkanına ayrı bir renk kattığını ve talep ettiği fiyat gelene kadar da satışını düşünmediğini dile getirdi. Tecrübeli antikacı, Türkiye'de 31 Ocak 1968'de başlayan televizyon yayınlarından 6 yıl önce üretilen bu ürünün o dönemde Almanya'da kullanıldığını da sözlerine ekledi.
"10 bin lira civarında bir fiyat istiyorum"
Yarım asırlık televizyon hakkında bilgiler veren Barbaros Işıkar, Türkiye'de o dönemde yayın olmadığı için bu ürünün uzun yıllar Almanya'da kullanıldığını dile getirerek, "Bu televizyon, ilk televizyonlardan sayılır. 1960'lı yıllara ait Alman malı, lambalı bir televizyon. Şuanda hala çalışıyor ve karasal yayınları çekiyor. Oldukça iyi durumda. Bu televizyonu Almanya'dan Türkiye'ye göç etmiş bir aileden temin ettim. Türkiye'de bu televizyonun satışı yok. Tabi o yıllarda da yayın olmadığı için belli bir süre Almanya'da kullanılmış. Türkiye'de de satışı olmadığı için ülkemiz için oldukça nadir bir ürün diyebiliriz. Buna 10 bin lira civarında bir fiyat istiyorum. Bazı iş yerleri talepte bulundu ancak fiyatta anlaşamadık. Öyle olunca da vermedim. Sevdiğim bir ürün. Dükkana bir renk katıyor. Görsellik açısından oldukça iyi. Televizyonumuz siyah-beyaz tabir edilen bir cinsten ama mavi-beyaz çekiyor. 2 senedir de bu ürün bende" ifadelerini kullandı.
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